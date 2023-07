Compressore portatile Xiaomi: indispensabile, oggi a un prezzo top

Indispensabile e super comodo, il compressore portatile Xiaomi è una rivelazione per chi vuole avere tutto sotto controllo. Porta sempre con te una riserva d’aria di emergenza per gonfiare le gomme dell’auto, della moto o della bici. Sfruttalo per gonfiare palloni e tanto altro. Dotato di una batteria potente, lo porti sempre con te ed è pronto all’uso senza bisogno di una fonte di energia elettrica. Acquistalo oggi a soli 42,99 euro, invece di 49,99 euro.

Questa super offerta la trovi solo sul Mi Store che ti regala anche la consegna gratuita del tuo ordine direttamente a domicilio. Cosa stai aspettando? Sfrutta questa incredibile occasione. Un risparmio così è da 10 e lode! Questo dispositivo è potente e compatto. Grazie alla sua tecnologia interna evita il gonfiaggio eccessivo. Si ricarica velocemente grazie alla praticissima porta USB-C e offre fino a 5 modalità di gonfiaggio preinstallate.

Compressore portatile Xiaomi: lo accendi e fa tutto lui

Con il compressore portatile Xiaomi hai un dispositivo super intelligente. Lo accendi e fa tutto lui. Infatti, hai già 5 modalità di gonfiaggio a seconda dell’utilizzo, facili da utilizzare. Ognuna di queste ha valori di pressione dell’aria preimpostati per evitare il gonfiaggio eccessivo e garantire la massima tranquillità. Tutti possono utilizzarlo. Ecco le 5 modalità preinstallate:

Manuale a 35 psi;

a 35 psi; Bicicletta a 45 psi

a 45 psi Motocicletta a 2,4 bar;

a 2,4 bar; Automobile a 2,5 bar;

a 2,5 bar; Pallone a 8 psi.

Cosa stai aspettando? Questa offerta è una vera bomba che ti permette di acquistare un prodotto utilissimo, che tutti possono utilizzare in modo facile e intuitivo, a un prezzo decisamente vantaggioso. Mettilo subito nel carrello a soli 42,99 euro, invece di 49,99 euro. Sbrigati perché sta andando a ruba e presto potrebbe terminare in sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.