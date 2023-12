Compressore portatile per TUTTI gli pneumatici adesso a soli 39€

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di acquistare un dispositivo molto utile soprattutto se sei spesso in giro con l’auto, la moto o la bicicletta. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello questo compressore portatile a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Non c’è tempo da perdere perché a questa cifra lo vorranno tutti e di solito questi ribassi speciali scadono sempre in poco.

Compressore portatile per ogni camera d’aria

Con questo ottimo dispositivo dal design minimal potrai fare ogni viaggio in completa serenità, sapendo che anche se le gomme dell’auto si dovessero sgonfiare puoi porvi subito rimedio. È infatti in grado di gonfiare qualsiasi camera d’aria, da quelle più grosse di un’auto fino a quelle più piccole di una bici.

Puoi gonfiare perfino i palloni o i materassini e questo lo rende davvero molto versatile. Il perfetto compagno di campeggi, gite e viaggi al mare o in montagna. Possiede ben 4 modalità di gonfiaggio preimpostate, per cui non devi far altro che pigiare su quella di cui hai bisogno in quel momento e al resto pensa lui.

Grazie alla sua batteria da 2.500 mAh x 2 garantisce un’autonomia eccellente. Potrai gonfiare fino a 12 pneumatici dell’auto prima di doverlo ricaricare. E poi non ha bisogno di nessuna fonte di alimentazione quindi è molto pratico. Ha un display LCD dove segnala la pressione e le impostazioni e rileva in automatico la pressione della gomma.

Fai il colpaccio e non rimanere mai più con le gomme a terra. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo compressore portatile a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.