Compressore Portatile a 19€? Sì, grazie al COUPON!

Utile in una marea di occasioni, il compressore portatile è quel gadget da avere sempre con sé. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, su Amazon è in sconto proprio un mini compressore ad aria. Grazie al codice promozionale “QK5NFNT9“, infatti, potrai risparmiare il 50% su questo prodotto, pagandolo solo 19,99€ invece dei classici 39,99€!

Tutte le caratteristiche del compressore

Con dimensioni compatte, questo compressore è facilmente trasportabile nello zaino, nella borsa o in auto, pronto per essere utilizzato in qualsiasi momento e ovunque. È ideale per pneumatici di auto, moto, biciclette, palloni e altri gonfiabili, garantendo una versatilità senza paragoni.

Dotato di 4 modalità per soddisfare diverse esigenze di gonfiaggio, tra cui modalità automatica, moto, bici e palla, insieme a una modalità manuale per personalizzare la pressione desiderata da 3 a 150 psi, questo compressore si adatta perfettamente alle tue necessità specifiche.

La batteria ricaricabile da 4000 mAh assicura un’autonomia prolungata per gonfiaggi senza interruzioni. Non manca, poi, l’indicatore LED del livello di carica, grazie al quale hai sempre sotto controllo lo stato della batteria, mentre la ricarica completa richiede solo 3-4 ore per fornire fino a 25 minuti di utilizzo continuo.

Questo compressore offre un gonfiaggio rapido e potente, raggiungendo una pressione massima di 150 PSI. Può gonfiare uno pneumatico auto da 0 a 36 PSI in soli 8 minuti e svuotare completamente uno pneumatico auto in appena 10 minuti.

E il display digitale LED fornisce un monitoraggio in tempo reale della pressione degli pneumatici, consentendo un’operazione intuitiva e precisa. L’impostazione della pressione preimpostata e lo spegnimento automatico al raggiungimento della pressione desiderata rendono l’utilizzo di questo compressore estremamente semplice e pratico.

Prendi subito il tuo compressore portatile per soli 19,99€, ma non dimenticare di inserire il codice “QK5NFNT9“.