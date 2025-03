Compressore Aria Xiaomi: facile da usare e portatile a meno di 50€

Con meno di 50€ oggi ti porti a casa su eBay il fantastico Compressore ad Aria Xiaomi di seconda generazione. Portable Electric Air Compressor 2 è uno strumento fondamentale quando sei in viaggio con la tua auto, moto o bici. Oggi è ideale anche per il gonfiaggio dei pneumatici del tuo monopattino elettrico. Cosa aspetti? Acquistalo adesso a soli 47€, in offerta speciale.

Si tratta di una promozione interessante. Grazie al Voucher PSPRMAR25 ottieni un extra sconto sul prezzo l check out. Dovrai inserire questo codice promozionale nell’apposita casella dedicata che trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Così il compressore d’aria di seconda generazione con gonfiaggio più rapido sarà tuo a un prezzo inferiore. Risparmia subito!

Grazie a eBay hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua, opzione disponibile per quasi tutte le destinazioni in Italia. Inoltre, hai la possibilità di pagare il tuo nuovo Compressore ad Aria Xiaomi in 3 comodissime rate a tasso zero. Devi solo scegliere PayPal o Klarna come metodo di pagamento e attivare l’opzione paga in 3 rate che è senza interessi.

Compressore Aria Xiaomi: rilevamento digitale e gonfiaggio automatico

Con il Compressore ad Aria Xiaomi non devi fare nulla. Tu selezioni qual è il mezzo o l’oggetto che devi gonfiare e ci pensa lui. Questo grazie al rilevamento digitale della pressione integrato e che funziona alla perfezione. Inoltre, grazie alla valvola d’aria con aggancio rapido non ti sporchi più le mani. Acquistalo adesso su eBay, costa meno di 50€!

Il nuovo motore magnetico ad alta potenza assicura un gonfiaggio più veloce del 25% rispetto al modello precedente. Pensa, è in grado di riempire uno pneumatico vuoto in soli 8 minuti grazie alle sue potenti prestazioni. Tutto è estremamente facile grazie alle modalità preimpostate di gonfiaggio che ora includono anche una novità interessante:

Modalità Monopattino Elettrico (Novità) a 50 psi predefiniti;

a 50 psi predefiniti; Modalità Manuale a 35 psi predefiniti;

a 35 psi predefiniti; Modalità Bicicletta a 45 psi predefiniti;

a 45 psi predefiniti; Modalità Motocicletta a 2,4 bar predefiniti;

a 2,4 bar predefiniti; Modalità Automobile a 2,5 bar predefiniti;

a 2,5 bar predefiniti; Modalità Pallone a 8 psi predefiniti.

Non perdere altro tempo, ne sono rimasti pochi pezzi. Ordina subito il Compressore ad Aria Xiaomi a soli 47€ con PSPRMAR25.