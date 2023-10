Completa la tua Postazione da Gaming con questo Tappetino per Mouse XXL di Corsair (-28%)

Il Corsair MM300 PRO è un tappetino per mouse pensato per i giocatori che cercano una superficie di gioco di alta qualità per ottenere prestazioni eccezionali. E oggi è ancora più conveniente, con un prezzo speciale: soli 19,99€ invece di 27,87€ su Amazon.

Corsair MM300 PRO: il tappetino da gioco definitivo

Questo tappetino è stato progettato per offrire una superficie di gioco ideale, che consente di muovere il mouse con precisione e rapidità.

Una delle caratteristiche distintive di questo tappetino è la sua impermeabilità e resistenza alle macchie. Questo significa che se dovesse accidentalmente rovesciare una bevanda o versare qualsiasi altro liquido sul tappetino, non ci sono problemi. Il liquido scivolerà via dalla superficie senza assorbirsi, consentendoti di pulirlo facilmente e mantenere il tuo tappetino sempre in condizioni ottimali.

Il tessuto in microtrama utilizzato per la superficie del tappetino è di alta qualità e offre un controllo preciso del mouse. La sua trama densa permette di spostare il mouse con movimenti veloci e fluidi, il che è essenziale per i giochi che richiedono reattività e precisione.

La base del tappetino è realizzata in morbida gomma antiscivolo, che garantisce che il tappetino rimanga stabile durante le sessioni di gioco intense. Questa caratteristica è particolarmente importante per evitare che il tappetino scivoli o si sposti mentre stai cercando di concentrarti sul gioco.

Le dimensioni estese (93 cm x 30 cm) del Corsair MM300 PRO offrono un ampio spazio di gioco, perfetto per chi utilizza movimenti ampi del mouse o per coloro che preferiscono tappetini di grandi dimensioni. Inoltre, il bordo del tappetino è resistente e dotato di cuciture anti-sfilacciamento che aiutano a prevenire il logorio della superficie nel tempo.

