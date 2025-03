Compleanno Huawei Shop: ecco tutte le migliori offerte disponibili

Oggi lo shop Huawei compie 5 anni e, per l’occasione, ha deciso di lanciare una campagna promozionale ricca di offerte. Come di consueto, i prodotti in sconto saranno spesso accompagnati da bundle con accessori in omaggio che rendono gli acquisti ancora più vantaggiosi.

Esclusivamente per tutti i nostri utenti, abbiamo messo a disposizione un codice che vi garantirà un extra sconto del 12%. Il coupon è ATEPUANNI12 ed è da inserire durante le fasi d’acquisto, vi garantirà il prezzo migliore in assoluto. Tale iniziativa rimarrà attiva fino al 24 marzo 2025.

Prima di lasciarvi alla selezione delle principali offerte, comprendenti notebook, smartwatch, tablet e smartphone, vi segnaliamo che Huawei Huawei ha deciso di proporre in sconto anche le nuovissime Huawei FreeArc, un paio di auricolari open-ear con design ad archetto molto confortevole, certificazione IP57, sistema di cancellazione del rumore e driver ad alta sensibilità. Potete acquistarle a 89 euro, anziché a 119 euro, utilizzando il codice sconto ATELEMOOSE30.

UTILIZZA IL CODICE SCONTO: ATELEMOOSE30

HUAWEI MATEBOOK 14

Iniziamo con i notebook, precisamente il Huawei MateBook 14, un modello da 14 pollici, super compatto, dotato di 16GB di RAM, 512GB di memoria SSD e di un display touch di tipo OLED con risoluzione 2.8K. Risulta essere ottimo per il multitasking, ha anche uno spessore davvero ridotto ed è mosso dal processore Intel Core Ultra U5-125H.

UTILIZZA IL CODICE SCONTO: ATEPUANNI12

HUAWEI MATEBOOK D14

Passiamo al Matebook D14 del 2024 nella versione base mossa dal processore Intel Core i5 di 12° generazione e con 512GB di memoria su SSD. Il display è da 14 pollici, mentre la RAM arriva a 16GB. Ottime le dimensioni super ottimizzate, il design curato ed eccellente l’autonomia media.

UTILIZZA IL CODICE SCONTO: ATEPUANNI12

HUAWEI MATEPAD 11.5S

Ecco il Huawei Matepad 11.5s, un tablet molto interessante dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Frontalmente troviamo un display Paper Mate di nuova generazione con refresh rate a 144 Hz, realizzato appositamente per favorire la lettura e per proteggere gli occhi durante le lunghe sessioni di studio o lavoro. Sotto allo schermo da 11,5 pollici è stata inserita anche una batteria da 8.800 mAh capace di garantire una autonomia davvero elevata. Il design è elegante, ha una realizzazione ben curata, le dimensioni e il peso sono ben ottimizzati.

Non è assolutamente da sottovalutare anche il software, ricco di app sviluppate appositamente da Huawei e volte a garantire prestazioni sempre al top.

UTILIZZA IL CODICE SCONTO: ATEPUANNI12

Con tastiera e M Pencil in regalo

HUAWEI MATEPAD 12X

Rimanendo nel mondo dei tablet, vi proponiamo anche il MediaPad 12X PaperMatte Edition che punta all’eccellenza combinando prestazioni elevate, una esperienza d’uso di altissimo livello con un display innovativo che riduce drasticamente i riflessi. Dotato anche di tastiera e di M Pencil (in omaggio), rappresenta una soluzione completa e super funzionale.

UTILIZZA IL CODICE SCONTO: ATEPUANNI12

Tastiera e M Pencil in regalo

La caratteristica più d’impatto di questo tablet è il display PaperMatte da 12 pollici. La tecnologia usata punta sulla riduzione dei riflessi attraverso una speciale finitura opaca che diffonde la luce incidente. Il risultato è una leggibilità superiore in diverse condizioni di illuminazione, inclusa la luce solare diretta, e un affaticamento visivo ridotto durante l’uso prolungato.

La risoluzione è di 2.8K, assicura immagini nitide e dettagliate, perfetta per la visualizzazione di contenuti multimediali, per la navigazione web e per la lettura di documenti. Troviamo anche un’elevata frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz, perfetta per garantire animazioni fluide e per migliorare l’esperienza di gioco.

La configurazione hardware è davvero interessante: comprende 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Studiato soprattutto per studenti, professionisti e creativi, il MatePad Pro 12.2 PaperMatte Edition ha una batteria da 10.100 mAh, quindi anche una elevata automina, fino a 14 ore di utilizzo normale. E’ presenta anche la ricarica rapida da 66W, quindi tempo per la ricarica drasticamente ridotto.

HUAWEI WATCH D2

Tra le caratteristiche che rendono il WATCH D2 unico nel suo genere, spicca il monitoraggio ambulatoriale della pressione sanguigna. Grazie al sistema TruSense, questo dispositivo misura i valori pressori con un sensore di alta precisione, una mini pompa e un cuscinetto gonfiabile integrato. Huawei Watch D2 effettua, inoltre, un il monitoraggio della Fibrillazione Atriale attraverso un sistema ECG avanzato che permette di raccogliere dati in soli 30 secondi con un semplice tocco.

Il display AMOLED da 1,82 pollici con una luminosità massima di 1500 nit, eccellente la visibilità in esterno e sotto la luce diretta del sole. Con oltre 80 modalità di esercizio, un sistema di posizionamento GNSS ad alta precisione e la compatibilità con iOS e Android, questo smartwatch va oltre il semplice monitoraggio della salute. Offre funzionalità per chiamate Bluetooth, gestione delle notifiche e una serie di strumenti per ottimizzare la routine quotidiana.Vista la sua estetica e tutte le interessanti funzionalità, questo Watch D2 potrebbe anche essere il regalo perfetto in vista della Festa del papà.

UTILIZZA IL CODICE SCONTO: AUGURIPAPA

FreeBuds 5i in regalo

HUAWEI WATCH FIT 3

Il Huawei Watch Fit 3 è un altro degli indossabili più validi ed interessanti della gamma Huawei. Si tratta di uno smartwatch dal design squadrato, quindi differente dagli altri, con scocca realizzata con materiali premium. Il display è un AMOLED da 1,82 pollici molto luminoso e caratterizzato da una interfaccia utente completamente rinnovata, rispetto agli altri modelli della gamma Huawei. Tante funzionalità professionali dedicate al monitoraggio del sonno, sport, frequenza cardiaca ed anche dei dati mestruali. L’autonomia può raggiungere i 10 giorni, in base all’utilizzo. E’ disponibile in offerta ad un ottimo prezzo.

UTILIZZA IL CODICE SCONTO: ATEPUANNI12

Secondo cinturino incluso nel prezzo

HUAWEI WATCH GT 5 PRO

State cercando uno smartwatch top di gamma? Bhe allora dovete tenere in seria considerazione il Huawei Watch GT 5 Pro. E’ caratterizzato da materiali di alta gamma (lega di titanio e ceramica) ed è compatibile sia con Android, sia con iOS di Apple. Eccellente compagno per il monitoraggio dell’attività fisica, vi permetterà di analizzare le vostre performance sportive in maniera approfondita e precisa.

Le funzioni integrate sono davvero tante e comprendono anche il monitoraggio del sonno, dell’SpO2 e della pressione sanguigna. Top anche l’autonomia che supera nettamente tutta la diretta concorrenza.

UTILIZZA IL CODICE SCONTO: ATEPUANNI12

FreeBuds SE2 e secondo cinturino in regalo

HUAWEI PURA 70

Concludiamo questa selezione di prodotti in offerta sul sito Huawei con lo smartphone Huawei Pura 70. E’ un modello di fascia alta che non ha nulla da invidiare ai suoi fratelli top di gamma. Troviamo un ottimo comparto fotografico posteriore, uno schermo di tipo OLED con diagonale da 6,6 pollici, ben 12GB di RAM, 256GB di memoria interna ed una scocca certificata IP68.

UTILIZZA IL CODICE SCONTO: ATEPUANNI12

Due cover in regalo

