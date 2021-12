Cometa Leonard: ecco come vederla in live streaming

Mercoledì 8 dicembre la Terra avrà il piano orbitale della cometa C/2021 A1 Leonard, scoperta lo scorso 3 gennaio dall'astronomo Gregory J. Leonard presso il Mount Lemmon Infrared Observatory. Questo vuol dire che con molta probabilità l'8 dicembre potremo vedere l'anti-coda. Ecco perché The Virtual Telescope Project 2.0 ha programmato l'evento live proprio quel giorno per le ore 4 della mattina. Scopriamo insieme come vedere la cometa C/2021 A1 Leonard in live streaming.

Come osservare la posizione in tempo reale della cometa C/2021 A1 Leonard

Una volta chiarita la data dell'evento, dovremmo ora addentrarci nel come e dove poter osservare la cometa C/2021 A1 Leonard in live streaming. Tuttavia però occorre fare una precisazione, ovviamente non certo per rompere, come si suol dire, le uova nel paniere. Infatti, come ben sapete, la direzione e l'orbita, così come i tempi di percorrenza di qualsiasi corpo celeste potrebbero essere soggetti a variazioni, anche dell'ultimo minuto. Quindi, nonostante i calcoli degli astronomi siano sempre molto precisi, potrebbe darsi che l'8 dicembre non sarà il giorno giusto.

Ecco perché è importante accompagnare l'arrivo di questo meraviglioso e attesissimo evento seguendo la posizione in tempo reale della cometa C/2021 A1 Leonard. Far questo è semplicissimo. Dovrete collegarvi al canale YouTube di CosmoSapiens al video dedicato che segue il suo tracciato. Potrete così verificare a che punto è la cometa per essere certi che mercoledì 8 dicembre sarà il gran giorno e non svegliarvi inutilmente all'alba nel caso fosse in ritardo o, peggio, perdere l'evento se malauguratamente fosse in anticipo.

Dove vedere la cometa in live streaming

Ora passiamo al nocciolo della questione, dove poter vedere la cometa Leonard live streaming e assistere all'evento più atteso dagli appassionati di astronomia. Anche in questo caso, come per la posizione in tempo reale, è molto semplice. Dovrete collegarvi all'evento dal vivo organizzato su YouTube da The Virtual Telescope Project 2.0.

Ovviamente il collegamento si attiverà il giorno stesso a partire dalle ore 4 della mattina. Perciò segnatevi l'impegno a calendario e fate tutto il possibile per non perdervi questa eccezionale occasione. La cometa C/2021 A1 Leonard si mostrerà in tutto il suo splendore, lasciandovi a bocca aperta.