Come vedere Venezia-Brescia in streaming

Segui Venezia-Brescia in streaming su DAZN. Grazie a questo colosso dello streaming live e on demand potrai vedere tutte le partite della Serie B senza problemi e a un prezzo speciale. Il calcio d’inizio fischierà domani, sabato 11 marzo 2023, alle ore 14:00. Ecco la sinossi ufficiale di DAZN:

Al Penzo si gioca un match importante per la zona bassa della classifica, dalla quale il Venezia di Vanoli sta provando ad allontanarsi. Il Brescia, al contrario, fa visita oggi agli arancio-neroverdi dopo essere sprofondato nelle zone più pericolose della classifica. Ai lombardi la vittoria manca addirittura da fine novembre.

Venezia-Brescia: come vedere la partita in streaming dall’estero

Tutto pronto quindi per Venezia-Brescia domani, sabato 11 marzo 2023. Ma se ti trovi all’estero e quindi fuori dall’Italia per lavoro o per vacanza? Come fai a vedere questa partita e tutti gli altri match in programma su DAZN? Nessuno problema.

Infatti, con il Regolamento sulla portabilità transfrontalieraB, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.