Come vedere Roma-Juventus in streaming

Guarda Roma-Juventus in streaming su DAZN. Domenica 5 marzo 2023 il calcio d’inizio fischierà alle 20:45. Si tratta di una partita molto attesa dai tifosi di tutte e due le squadre. Ecco la sinossi ufficiale:

Il big match della venticinquesima giornata di Serie A si gioca allo stadio Olimpico di Roma, che si tinge di giallorosso perché questa sera la Roma di José Mourinho ospita la Juventus di Massimiliano Allegri. Sfida nella sfida fra due degli allenatori più esperti e carismatici del campionato, ma anche tra le due stelle argentine: l’attesissimo ex della partita Paulo Dybala da una parte e Angel Di Maria dall’altra. I loro mancini incanteranno la scena? All’andata fu quello di Dusan Vlahovic ad aprire le marcature con una splendida punizione dalla distanza, ma l’altro numero 9 pareggiò la partita di testa proprio su assist di Dybala per il definitivo 1-1.

Roma-Juventus: telecronaca e formazioni

Roma-Juventus verrà trasmessa in diretta su DAZN alle ore 20:45. Prima ti aspetta un pre-partita con i fiocchi ricco di novità interessanti. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico a Massimo Ambrosini. Ecco le due formazioni possibili:

Roma (3-4-2-1)

Rui Patricio

Mancini

Smalling

Ibanez

Spinazzola

Matic

Cristante

Zalewski

Dybala

Pellegrini

Abraham

Juventus (3-5-1-1)

Szczesny

Alex Sandro

Bremer

Danilo

Kostic

Rabiot

Locatelli

Fagioli

Cuadrado

Di Maria

Vlahovic

Streaming dall’estero: cosa devi fare

Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti Roma-Juventus non devi fare nulla se non portare con te l’app di DAZN. Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

