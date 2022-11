Rai 4K è il nuovo canale che la tv di Stato, già da alcuni giorni, ha reso disponibile sul digitale terrestre. Gli spettatori potranno così godersi i Mondiali di calcio (Qatar 2022), in partenza il prossimo 20 novembre, alla massima definizione.

La nazionale italiana non prenderà parte alla competizione, ma si tratta comunque di uno spettacolo a cui gli appassionati di calcio non intendono assolutamente rinunciare. Dunque, come vedere Rai 4K sul digitale terrestre? La procedura è molto semplice.

Rai 4K: come vederlo sul digitale terrestre

Occorre subito una precisazione: Rai 4K è un canale ibrido, ciò vuol dire che si basa sulla tecnologia HbbTV 2.0.1 (o versioni successive) per offrire un flusso in 4K tramite la rete internet. Per prenderne visione, bisogna intanto sintonizzare la TV (o il decoder del digitale terrestre, a seconda del sistema utilizzato). Requisito fondamentale è che il televisore supporti la risoluzione 4K, oltre a garantire la connessione ad internet (che ci si augura sia il più veloce possibile, considerando un flusso dati di circa 15 Mbps con codec HEVC).

Fatte queste dovute premesse e terminate le azioni preliminari, sarà dunque il momento di sintonizzarsi sul canale 101: la TV riconoscerà automaticamente i server da cui ricevere il segnale in alta risoluzione e con tecnologia HDR HLG. Devi inoltre sapere che Rai 4K potrà essere sempre individuato anche sfruttando l’applicazione Rai TV+: infatti, dopo aver effettuato l’accesso alla lista dei canali, lo si potrà rintracciare appena dopo Rai Sport, Rai Scuola HD e Rai Radio 2 Visual Radio.

Purtroppo, dobbiamo segnalare che il nuovo canale non risulta ancora disponibile sul portale di Rai Play, ma non si escludono sorprese a pochi giorni dai Mondiali di Qatar 2022. Per completezza di informazione, ricordiamo che Rai 4K sarà ovviamente fruibile sul canale 210 della piattaforma satellitare TivùSat, anche in questo caso mediante standard HbbTV dell’applicazione Rai TV+.