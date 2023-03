Come vedere Ragazze Elettriche in streaming gratis su Prime Video

Guarda Ragazze Elettriche in streaming gratis con Amazon Prime Video. La prima stagione è in arrivo venerdì 31 marzo 2023. Un nuovo episodio sarà disponibile ogni settimana con il finale di stagione previsto per il 12 maggio 2023. Si tratta di una serie TV thriller molto attesa soprattutto per la sua trama che appare particolarmente avvincente.

Tratto dal libro “Nottetempo“, tutti gli eventi sono ambientati ai nostri giorni. C’è solo una differenza sostanziale. Ogni ragazza adolescente ottiene un potere particolare, quello di folgorare chiunque. Tutto parte da qui, ma il racconto si evolve creando conseguenze in tutto il mondo. Ecco la sinossi ufficiale di questo titolo:

Il mondo di Ragazze Elettriche corrisponde al nostro tranne che per un piccolo scherzo della natura. Improvvisamente, e senza preavviso, le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. The Power segue un cast di incredibili personaggi da Londra a Seattle, dalla Nigeria all’Europa dell’Est, mentre il Potere evolve da un lieve formicolio alle clavicole delle adolescenti sino ad un rovesciamento totale nell’equilibrio del potere nel mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ragazze Elettriche - The Power: guarda tutti gli episodi gratis

Probabilmente ti starai chiedendo come vedere tutti gli episodi di Ragazze Elettriche – The Power gratis su Prime Video. Semplice, ti basta registrare un nuovo account con Amazon Prime. In questo modo entri a far parte del mondo dei clienti Prime.

Ricco di vantaggi, hai a disposizione una prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Inoltre, viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

