Come vedere Preolimpico Volley Femminile in streaming all'estero

A distanza di pochi giorni dagli Europei, l’Italia si trova ancora in campo per il Preolimpico Volley Femminile. L’inizio di questo torneo è stato fissato per sabato 16 settembre 2023 alle ore 11:30 con la partita USA-Colombia. Alle 20:45 dello stesso giorno si gioca anche Italia-Corea del Sud. Insomma un appuntamento sicuramente da non perdere e che terminerà domenica 24 settembre 2023 alle 20:30 dopo la partita Polonia-Italia.

Preolimpico Volley Femminile: quando gioca l’Italia

Sabato 16 Settembre 2023

11.30 Usa-Colombia

14.30 Germania-Thailandia

17.30 Polonia-Slovenia

20.45 Italia-Corea del Sud

11.30 Germania-Colombia

14.30 Usa-Thailandia

17.30 Polonia-Corea del Sud

20.45 Italia-Slovenia

11.30 Germania-Corea del Sud

14.30 Italia-Thailandia

17.30 Polonia-Colombia

20.30 Usa-Slovenia

11.30 Italia-Colombia

14.30 Usa-Corea del Sud

17.30 Polonia-Thailandia

20.30 Germania-Slovenia

11.30 Colombia-Corea del Sud

14.30 Thailandia-Slovenia

17.30 Polonia-Germania

20.45 Italia-Usa

11.30 Colombia-Slovenia

14.30 Thailandia-Corea del Sud

17.30 Polonia-Usa

20.45 Italia-Germania

11.30 Corea del Sud-Slovenia

14.30 Thailandia-Colombia

17.30 Usa-Germania

20.30 Polonia-Italia

