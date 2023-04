Come vedere Milan-Napoli gratis con Prime Video

Guarda gratis Milan-Napoli con Prime Video. La partita verrà trasmessa in diretta streaming domani, mercoledì 12 aprile 2023, alle ore 21:00. Potrai comunque collegarti per un pre-partita molto ricco fin dalle 19:30 e seguire tutti gli esperti che da bordo campo ci racconteranno tutte le novità.

Per ottenere Prime Video gratuitamente devi registrare un nuovo account. In questo modo avrai diritto alla tua prova gratuita di 30 giorni durante la quale avrai accesso a tutti i contenuti disponibili per i clienti Prime, comprese alcune partite selezionate della UEFA Champions League.

Il match si giocherà al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. A commentare questo appuntamento ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Clarence Seedorf e Alessandro Nesta. Vediamo ora le formazioni che probabilmente scenderanno in campo per questa sfida:

Milan

Maignan

Kalulu

Thiaw

Tomori

Saelemaekers

Bennacer

Tonali

Theo Hernandez

Brahim Diaz

Leao

Giroud

Meret

Di Lorenzo

Rrahmani

Kim

Mario Rui

Anguissa

Lobotka

Zielinski

Kvaratskhelia

Osimhen

Lozano

Milan-Napoli: come ottenere uno streaming senza buffering

Se vuoi ottenere uno streaming senza buffering per vedere Milan-Napoli occorre che ti affidi a una buona VPN. Tra le tante sul mercato ti consigliamo NordVPN, oggi in offerta al 63% di sconto. Grazie ai suoi server otterrai fin da subito una connessione stabile e veloce.

Prima di tutto installa la sua app – disponibile per tutti i sistemi operativi – sul dispositivo dal quale ti collegherai per vedere la partita. Poi accedi alle sue funzionalità collegandoti a un suo server italiano con le migliori prestazioni per lo streaming e attiva la VPN.

Guarda la Champions si segue GRATIS, anche dall’estero

Attiva Prime Video e guarda gratis Milan-Napoli. Grazie a questa iscrizione entri a far parte del mondo dei clienti Prime. Ricco di vantaggi, hai a disposizione una prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Inoltre, viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

