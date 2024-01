Come vedere Medvedev-Zverev in streaming in Italia e dall'estero

Non solo Djokovic e Sinner ovviamente, con quella che è la partita più attesa per gli Australian Open 2024, ma c’è spazio anche per l’altra semifinale che vede contrapposti Daniil Medvedev, numero 2 al mondo, e Aleksander Zverev, attualmente al sesto posto.

Il match avrà inizio venerdì 26 gennaio a partire dalle 9.30 ora italiana

Medvedev-Zverev in streaming: la prima volta in uno slam

Con ben 19 incontri alle spalle, il confronto tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev promette scintille: il dato interessante però è che la prima volta che i due si sfidano nel tabellone maschile di uno Slam. Una prima volta che deciderà l’altro finalista del torneo.

L’ultimo capitolo di questa rivalità è stato scritto alle Finals di Torino, dove i due si sono incontrati nel secondo turno della fase a gironi. In quell’occasione Medvedev ha ottenuto la vittoria, guadagnandosi un posto nelle semifinali, anche se alla fine è stato eliminato da Sinner.

Medvedev, già finalista nel 2021 e 2022, cercherà di superare la maledizione della sconfitta in finale. Dall’altra parte, Zverev, è in cerca del suo secondo atto finale in uno Slam dopo gli US Open del 2020.

Una partita che promette spettacolo

