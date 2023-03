Come vedere Manchester City-RB Lipsia in streaming

Manchester City-RB Lipsia si giocherà questa sera alle ore 21:00. Si tratta di una delle partite di UEFA Champions League valida per gli Ottavi di Finali. Come puoi vedere il match in live streaming? Semplice, attiva subito un abbonamento con NOW TV.

Grazie a questa soluzione potrai portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport ti costa solo 14,99 euro al mese. Oltre alla UEFA Champions League puoi vedere anche in diretta Formula 1, MotoGP, Serie A TIM, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi.

Il live match di questa partita non è previsto in chiaro su Mediaset o in streaming su Prime Video. Perciò l’unica soluzione per vederla in diretta è proprio NOW TV. Vediamo ora le due probabili formazioni che scenderanno in campo per portare a casa la vittoria:

Manchester City (4-3-3)

Ederson

Walker

Ruben Dias

Laporte

Aké

Gundogan

Rodri

De Bruyne

Mahrez

Haaland

Grealish

Blaswich

Henrichs

Orban

Gvardiol

Halstenberg

Laimer

Kampl

Szoboszlai

Forsberg

Werner

André Silva

Manchester City-RB Lipsia: come assicurarti uno streaming senza buffering

Ovviamente, per vedere al meglio Manchester City-RB Lipsia devi avere una connessione di buona qualità. Per migliorare la stabilità, che non sempre dipende dal tuo operatore telefonico, ma dal traffico di rete, devi attivare NordVPN sui tuoi dispositivi.

Grazie ai suoi server avrai a disposizione una larghezza di banda illimitata in grado di garantirti uno streaming senza buffering né disconnessioni. Così potrai goderti tutta la partita senza la preoccupazione che sul più bello si blocchi tutto a causa della connessione.

Inoltre, potrai vedere il match anche dall’estero. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento a NOW TV, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla al Pass che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.