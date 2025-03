Come vedere la quarta puntata di Pechino Express 12 in streaming dall'estero

Va in onda questa sera la quarta puntata di Pechino Express 12. I concorrenti si troveranno ad affrontare una tappa lunga ben 450 chilometri, partendo dal cuore di Khon Kaen fino ad arrivare a Phitsanulok, in Thailandia. Come sempre potrai vedere la puntata in streaming su NOW con il pass Entertainment. Inoltre, potrai vederla anche all’estero se usi una VPN come PrivateVPN.

Pechino Express 12 in streaming dall’estero: la guida

Per guardare la quarta puntata, e quelle precedenti, di Pechino Express 12 in streaming e on-demand anche se ti trovi all’estero ti basterà sfruttare i servizi di una rete virtuale private come PrivateVPN. La procedura è davvero semplice:

Attiva la VPN di PrivateVPN con gli ultimi sconti Scarica l’app di PrivateVPN nello stesso dispositivo in cui intendi vedere Pechino Express Apri l’app di PrivateVPN e collegati a un server italiano Adesso potrai aprire NOW ed iniziare ad utilizzarlo come se fossi in Italia, compresa la visione di Pechino Express 12

Ricordati che utilizzando PrivateVPN, oltre a questo innegabile vantaggio, avrai la possibilità di navigare in maniera sicura, protetta e privata, sfruttando le migliori velocità di connessione per lo streaming e altre attività.