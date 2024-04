Come vedere la prima puntata de Il clandestino in diretta streaming dall'estero

Tutto pronto per la prima puntata de Il clandestino, la nuova serie tv di Rai 1 diretta da Rolando Ravello con protagonista Edoardo Leo. I primi due episodi andranno in onda stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay alle ore 21:30, al termine di un nuovo appuntamento con Affari Tuoi.

Il clandestino: come vedere la prima puntata in diretta su RaiPlay dall’estero

Tornando alla nuova serie di Rai 1, Edoardo Leo interpreta Luca Travaglia, un ex poliziotto che dopo aver perso tutto decide di aprire un’agenzia investigativa (“Il clandestino”). Nel cast figurano anche Hassani Shapi (Palitha, uno dei migliori amici di Luca), Alice Arcuri (Carolina, che assume Luca per proteggerla da uno stalker), Lavinia Longhi (Kadijha, l’ex compagna di Travaglia), Fausto Maria Sciarappa (Maganza, amico fraterno di Luca), Mattia Mele (Bonetti, collega di Luca) e Michele Savoia (De Giglio, confidente di Luca).