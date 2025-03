Come vedere Italia - Germania in diretta streaming dall'estero

La Nations League entra nel vivo con i quarti di finale e la suggestiva sfida Italia – Germania. Il match è in programma alle 20:45 di giovedì 20 marzo con il turno di andata mentre il ritorno si giocherà alle 20:45 di domenica 23 marzo. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta TV da Rai 1 oltre che in diretta streaming su Rai Play.

Chi si trova all’estero dovrà verificare se nel Paese in questione la partita viene o meno trasmessa. La Nations League è un evento importante ma in tanti Paesi non è prevista la trasmissione in diretta dell’evento, nonostante la suggestiva sfida tra le due nazionali.

Un sistema per vedere Italia – Germania in diretta streaming dall’estero è rappresentato dalla possibilità di utilizzare una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare il collegamento protetto dalla crittografia e poi accedere a Rai Play in tempo per seguire la diretta streaming.

La VPN giusta da utilizzare in questi casi è PrivateVPN, servizio di riferimento del settore che può essere attivato con un prezzo scontato di 2,08 euro al mese scegliendo il piano di 36 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Il servizio è disponibile tramite il sito ufficiale di PrivateVPN.

Italia – Germania: orario e probabili formazioni

La partita Italia – Germania è in programma giovedì 20 marzo per l’andata e domenica 23 marzo per il ritorno. L’orario del calcio di inizio è fissato per le 20:45.

Ecco le probabili formazioni:

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Politano, Barella, Tonali, Ricci, Udogie; Raspadori; Retegui. Allenatore: Spalletti

