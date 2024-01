Come vedere Djokovic-Sinner in streaming in Italia e dall'estero

Ancora loro, sempre loro. Novak Djokovic e Jannik Sinner si ritrovano per l’ennesima volta contro questa volta per la semifinale valida per gli Australian Open 2024 di tennis. Questa notte, alle 4.30 ora italiana, avrà inizio la sfida tanto attesa che l’italiano che cerca un risultato storico.

Djokovic-Sinner in streaming: una sfida per la storia

Jannik Sinner è vicino alla realizzazione di un sogno che potrebbe definitivamente lanciare la sua carriera e cambiare la storia del tennis italiano. La sua strada verso la finale dello Slam a Melbourne è finora segnata dalla perfezione, avanzando senza perdere un set. Adesso però arriva l’ostacolo più difficile e atteso.

Novak Djokovic, il numero 1 del mondo, vincitore di 10 Australian Open e imbattuto a Melbourne per 33 partite consecutive, rappresenta una sfida titanica. Ma per questo Sinner, capace di dominare anche il russo Rublev, numero 5 del mondo, niente è davvero impossibile.

