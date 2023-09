Come vedere la Coppa Davis in streaming dall'estero

Senza Andrea Vavassori, il tennista torinese che sta affrontando problemi alla schiena, l’Italia del tennis sfiderà il Cile. Grande partita oggi in singola dove, protagonista, a giocare in campo sarà Matteo Arnaldi. Dopo un match in doppio contro il Canada, decisamente da dimenticare, speriamo che lo scontro in singolo di oggi contro il Cile possa, al contrario, essere memorabile. Guarda la partita di Coppa Davis in streaming anche dall’estero oggi alle 15:00 in punto.

Grazie a NordVPN hai la possibilità di collegarti a qualsiasi piattaforma italiana anche se ti trovi in viaggio fuori dall’Italia. Infatti, Italia-Cile verrà trasmessa oggi alle 15:00 in chiaro su Rai 2. Pertanto, in diretta streaming verrà trasmesso l’incontro su Rai Play. Questa piattaforma, secondo i blocchi regionali, non risulta accessibile all’estero.

Invece, grazie ai server di questa VPN, avendo la possibilità di cambiare posizione virtuale selezionando un server italiano, potrai vedere la Coppa Davis senza alcuna georestrizione. Installa l’app ufficiale di NordVPN sul dispositivo dal quale vedrai la partita. Poi attivala con le credenziali ottenute acquistando uno dei piani di abbonamento in offerta speciale. Successivamente seleziona un server italiano e poi accedi a Rai Play.

Coppa Davis in streaming senza buffering

Scegliere NordVPN può essere un vantaggio anche se non ti trovi in viaggio. Infatti, sempre grazie ai suoi server, con questa VPN in funzione ti assicuri la Coppa Davis in streaming senza buffering. In pratica, attivandola ti assicuri una larghezza di banda illimitata in grado di ottimizzare e stabilizzare la tua connessione dati, rendendola molto più fluida e meno dipendente da traffico dati e limitazioni degli ISP.

Inoltre, fornendo un tunnel criptato, ottieni una connessione estremamente sicura per una privacy a prova di violazione anche quando sei connesso a reti WiFi pubbliche o a HotSpot sconosciuti. Un’ottima soluzione quindi per avere ottimizzazione e sicurezza in un’unica app che ti offre anche tanta libertà online per vedere qualsiasi contenuto ovunque tu sia e alla migliore qualità possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.