Scopri chi è connesso alla rete WiFi con Android

Oggigiorno ognuno di noi dispone di un modem/router con connettività Wi-Fi a cui sono collegati un gran numero di device tra smartphone, tablet, smart TV, smartwatch e molto altro: ma come vedere chi connesso al Wi-Fi di casa? Se hai la sensazione che qualcuno si colleghi alla tua rete Wi-Fi o se vuoi semplicemente controllare quali sono i dispositivi che la sfruttano, ti consigliamo di scaricare l’applicazione Android gratuita Fing disponibile a questo link del Play Store.

Come vedere chi è connesso al Wi-Fi con Android

Disponibile anche senza registrare un account, l’applicazione è ben studiata e piuttosto semplice da utilizzare anche da chi non ha molta dimestichezza con le reti: del resto il tuo obiettivo è solo quello di scoprire quali sono i dispositivi collegati alla rete Wi-Fi. Nella schermata iniziale, sotto il nome della rete, è possibile notare il tasto “Scopri dispositivi” che consente di scansionare tutti i device collegati al Wi-Fi; l’app fa inoltre riferimento a un database piuttosto aggiornato che permette di riconoscere facilmente i dispositivi.

Il primo indirizzo mostrato in alto è quello del router principale, mentre l’icona a forma di uomo indica il dispositivo attualmente in utilizzo su cui è in esecuzione Fing. Un semplice tap su uno dei device in lista permette di scoprire ulteriori informazioni su di esso: in questo caso, trattandosi di uno smartphone, viene indicato il nome commerciale del telefono, il sistema operativo, quando è stato commercializzato e l’indirizzo IP a cui è collegato alla rete Wi-Fi.

Ti consigliamo di registrare un account per attivare la funzionalità che ti invia una notifica sul telefono ogniqualvolta un nuovo dispositivo mai visto prima dovesse collegarsi alla rete Wi-Fi, una feature molto utile che ti garantisce sempre un controllo aggiornato su quali dispositivi sono collegati.

Cosa fare se scopri qualcuno connesso alla tua rete Wi-Fi?

Nel caso in cui dovessi scoprire che effettivamente c’è un estraneo collegato alla tua rete Wi-Fi, il nostro consiglio è di adoperare alcune semplici regole per proteggere al meglio la tua rete ed evitare che ciò accada di nuovo. Ecco 4 consigli utili e molto efficaci:

Seleziona una chiave di sicurezza molto sicura come WPA2 o WPA3

Utilizza una password molto lunga e complessa per proteggere il tuo Wi-Fi, meglio ancora se contiene anche caratteri alfanumerici e caratteri speciali

Se disponibile per il tuo router, disattiva la funzionalità PIN WPS

Prendi in considerazione di creare una rete Wi-Fi guest a cui fare collegare amici e ospiti

Queste semplici regole dovrebbero garantirti la sicurezza sufficiente per scoraggiare eventuali persone che in passato si sono collegati al tuo Wi-Fi magari per via di una password troppo semplice o addirittura assente.