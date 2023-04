Come vedere Bologna-Milan in streaming, anche dall'estero

Dallo stadio Dall’Ara di Bologna ci attende un match infuocato. Guarda Bologna-Milan in diretta su DANZ. L’incontro è in programma per sabato 15 aprile 2023. Il calcio d’inizio verrà fischiato alle 15:00. Non perderti questo appuntamento tanto atteso da tutti gli appassionati di calcio.

Tra l’altro, con un solo abbonamento a DAZN oltre alla Serie A TIM 2022/23 potrai anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La telecronaca del match è stata affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico a Dario Marcolin. Continuiamo ora con le probabili formazioni e i relativi moduli di gioco pensati dagli allenatori per valorizzare questo match e portare a casa la vittoria.

Bologna (4-2-3-1)

Skorupski

Posch

Soumaoro

Lucumi’

Kyriakopoulos

Moro N.

Schouten

Aebischer

Ferguson

Barrow

Sansone

Maignan

Calabria

Thiaw

Tomori

Hernandez T.

Tonali

Bennacer

Saelemaekers

Pobega

Rebic

Origi

Bologna-Milan: guardala in streaming senza disconnessioni

Come vedere Bologna-Milan in streaming senza disconnessioni? Facile, attivando NordVPN sui tuoi dispositivi. Attraverso questa VPN ottieni una larghezza di banda illimitata semplicemente collegandoti ai suoi server. Selezionando un server italiano otterrai una connessione stabile per connetterti a DAZN.

Inoltre, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

