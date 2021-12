Come usare Live Text su computer Apple con MacOS

Scoprite insieme a noi come utilizzare la nuova funzionalità più utile di MacOS Monterey: Live Text. Una volta appresa, siamo sicuri che non ne farete più a meno.

Live Text: la funzione che amerete su MacOS

Una delle caratteristiche nuove caratteristiche disponibili in MacOS Monterey è Live Text. Come afferma l'azienda, questa funzionalità rende il testo “completamente interattivo nelle vostre foto“, consentendovi di copiarlo e incollarlo, utilizzare la ricerca, la traduzione e molto altro ancora.

Compatibilità

Quando la compagnia ha annunciato per la prima volta Live Text per MacOS Monterey al WWDC di giugno, ha affermato che la funzione sarebbe stata disponibile solo su Mac dotati di processori Apple Silicon. Quindi, durante il ciclo di beta test durante l'estate, ha ampliato la disponibilità anche ai prodotti basati su Intel.

Ciò significa che Live Text è disponibile su qualsiasi Mac in grado di eseguire macOS Monterey. Ciò include i modelli Air risalenti al 2015, i modelli Pro risalenti al 2015, il MacBook da 12 pollici del 2016 e 2017, l'iMac Pro, gli iMac dal 2015 in poi, i Mac mini dal 2014 e i Mac Pro dal 2013 e 2019. Non di meno, è attualmente supportato in inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese e spagnolo.

Come funziona

In termini generali, la funzione riconosce essenzialmente il testo nelle immagini e lo rende interattivo, proprio come un testo tradizionale. Ad esempio, supponiamo che qualcuno vi invii una foto di un'etichetta di spedizione.

Live Text in macOS Monterey riconoscerà il testo su quell'etichetta e vi consentirà di interagire con essa, ad esempio copiando il numero di tracciamento direttamente negli appunti. In macOS Monterey, tale opzione funziona nell'app Foto, Safari, Quick Look e nell'interfaccia Screenshot.

Il testo è ora completamente interattivo in tutte le vostre foto, quindi potete utilizzare funzioni come copia e incolla, ricerca e traduzione.

Apple spiega:

Traduzione a livello di sistema: traduci il testo facendo clic tenendo premuto il tasto Ctrl e selezionando Traduci. Quindi copia il risultato, cambia la lingua o sostituisci il testo selezionato con la traduzione;

Ricerca visiva: scorrere verso l'alto o fare clic sul pulsante delle informazioni su qualsiasi foto per evidenziare gli oggetti e le scene riconosciute. Scopri di più sull'arte popolare e sui monumenti di tutto il mondo, sulle piante e sui fiori nella natura, sui libri e sulle razze di animali domestici.

Un altro esempio in cui questa caratteristica è incredibilmente utile è in Safari. Proprio come nell'app Foto, la funzione rende le immagini sulle pagine Web completamente interattive. Avete bisogno di copiare un numero di telefono da un'immagine presente in un sito web di un ristorante? Nessun problema, ci pensa Live Text.