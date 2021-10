Come sfruttare la "fast charge" del MacBook Pro 2021

Ecco tutti i dettagli su come caricare velocemente i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Sì, c'è un piccolo trucco che ora vi sveliamo.

MacBook Pro 2021: la ricarica veloce funziona così

Quando Apple ha annunciato la sua nuova linea di MacBook Pro all'inizio di questo mese, ha pubblicizzato a lungo il supporto per la ricarica rapida. Questa funzione consente di ottenere fino al 50% della batteria in circa 30 minuti di ricarica, ma ci sono alcune limitazioni da tenere a mente. Di seguito treoverete tutti i dettagli su come caricare velocemente il vostro nuovo laptop della mela.

Come spiega Apple in un nuovo documento di supporto:

Il MacBook Pro da 14 pollici e il MacBook Pro da 16 pollici con Apple silicio supportano la ricarica rapida. Quando colleghi la fonte di alimentazione e il cavo appropriati, puoi caricare rapidamente la batteria fino al 50% in 30 minuti.

Per gli utenti possessori del nuovo MacBook Pro da 16 “, segnaliamo che saranno piuttosto limitati in termini di ricarica rapida. L'OEM di Cupertino afferma che si può caricare rapidamente solo utilizzando l'alimentatore USB-C da 140 W e il cavo USB-C a MagSafe 3. Ciò significa che anche se il MacBook Pro da 16″ supporta la ricarica anche tramite un cavo standard da USB-C a USB-C, potrete sfruttare appieno la ricarica rapida solo quando si utilizza la MagSafe 3 a causa delle limitazioni della Type C.

Poco male: in confezione troverete un alimentatore USB-C da 140 W + cavo da USB-C a MagSafe 3. Se avete preso una configurazione diversa (un MB Pro da 14″, per esempio), tuttavia, potrete acquistare un adattatore di alimentazione USB-C autonomo da 140 W da Apple per $ 99 e un cavo da USB-C a MagSafe 3 per $ 49.

Per il MacBook Pro da 14 pollici infatti, avrete diverse opzioni tra cui scegliere, secondo la compagnia:

Adattatore di alimentazione USB-C da 140 W + cavo da USB-C a MagSafe 3;

Adattatore di alimentazione USB-C da 96 W + cavo da USB-C a MagSafe 3;

Adattatore di alimentazione USB-C da 96 W + cavo di ricarica USB-C;

Cavo Pro Display XDR + Thunderbolt 3;

Display esterno con erogazione di potenza di 94 W + cavo Thunderbolt 3 o cavo USB-C.

In particolare, ciò significa che MagSafe non è necessario per la ricarica rapida sul MacBook Pro da 14″. Si può utilizzare qualsiasi cavo USB-C a patto che il caricatore allegato sia di almeno 96 W.