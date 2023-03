Come seguire Tottenham-Milan in streaming GRATIS

Tottenham-Milan è la prossima partita in programma per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Un appuntamento decisivo per questo speciale torneo. Scopri come vedere gratis in streaming il match.

L’incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Prime Video, la piattaforma gestita da Amazon meglio conosciuto come il colosso dello shopping online. Ma come puoi seguire questa e molte altre partite di Champions gratis?

Semplice, attiva subito la tua prova gratuita su Prime Video. In questo modo avrai 30 giorni per poter sperimentare tutti i vantaggi inclusi nell’abbonamento Prime. Vuoi che te ne elenchiamo alcuni? Eccoli:

prezzi bassi sempre;

pagamenti a rate tasso zero (se disponibile);

consegna e reso gratuiti;

garanzia clienti Amazon;

Prime Video con Tottenham-Milan ;

; Amazon Music;

Audible.

Tottenham-Milan: guarda la partita gratis anche dall’estero

Grazie a Prime Video la tua nuova iscrizione vale 30 giorni gratis di accesso alla piattaforma. Potrai vedere tutti i contenuti disponibili tra cui la UEFA Champions League con Tottenham-Milan e tantissimi film, serie TV, docuserie e show.

Inoltre, viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

Perciò non perdere altro tempo. Registra un nuovo account Prime Video e goditi tutti i contenuti, compreso Tottenham-Milan, gratis per 30 giorni. Dopodiché sei libero di continuare o annullare l’iscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.