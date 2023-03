Come seguire Napoli-Milan in live streaming

Vuoi vedere in live streaming Napoli-Milan? Allora abbonati subito a DAZN. Grazie a questa piattaforma colossale, domenica 2 aprile 2023, ti assicuri la diretta del big match della ventottesima giornata di campionato. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 20:45. Chi vincerà questa sfida all’ultima pallonata?

Questa volta è il Napoli di Spalletti a ospitare il Milan, per uno degli incontri più attesi prima del quarto di finale di UEFA Champions League. Tutte e due le squadre hanno come obiettivo quello di fare punti per aumentare la distanza dalle squadre inseguitrici e così assicurarsi il miglior posto in classifica.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, voce ormai famosa e autorevole nel comparto calcistico. Il commento tecnico, invece, sarà affidato ad Andrea Stramaccioni. Questa partita verrà presentata dallo show serale Sunday Night Square, con la conduzione di Marco Cattaneo.

Con DAZN hai un abbonamento ricco di contenuti. Infatti, oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Napoli-Milan in streaming anche dall’estero

Sei in viaggio e non vuoi perderti il big match Napoli-Milan? Allora affidati a DAZN che, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, ti permette di utilizzare il tuo abbonamento con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

