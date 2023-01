Come risparmiare fino al 15% sull'assicurazione auto con una carta prepagata

Le carte prepagate sono strumenti gestire i pagamenti comodi e molto diffusi. Al di là della praticità però, spesso le stesse offrono dei vantaggi poco conosciuti ma alquanto concreti sotto il punto di vista economico.

Per esempio, esistono alcune piattaforme come carta HYPE che offrono la possibilità di risparmiare denaro per quanto concerne l’assicurazione auto.

Le polizze assicurative sui veicoli, va detto, sono un costo che ha un certo peso sul bilancio familiare. In questo senso dunque, individuare una carta e/o un conto online in grado di ridurre il prezzo delle stesse, può risultare molto utile.

HYPE, in tal senso, permette di intervenire sia per quanto concerne auto che moto, garantendo un alto livello di personalizzazione dell’assicurazione.

Con carta HYPE puoi risparmiare sull’assicurazione auto e non solo

L’assicurazione proposta da HYPE per auto e moto permette di agire scegliendo la copertura nei minimi dettagli.

Si spazia dalla polizza cristalli, agli agenti atmosferici fino al furto e incendio. Una volta effettuato il preventivo tramite l’apposita applicazione mobile è possibile ottenerne una copia direttamente tramite posta elettronica.

Quando l’utente intende accettare il preventivo, bastano pochi tocchi sul display per rendere l’assicurazione auto attiva. Il tutto, con un risparmio che può raggiungere il 15% rispetto alle polizze tradizionali.

Va poi considerato che carta HYPE offre una serie molto ampia di vantaggi, che vanno ben oltre l’ambito assicurativo. Stiamo parlando infatti di una soluzione in grado di migliorare la gestione delle finanze a 360 gradi.

La possibilità di accedere a prestiti personali, i cashback esclusivi, gli strumenti per controllare le spese e quelli per operare nel mercato azionario (come azioni, ETF e metalli) rappresentano altri vantaggi non da poco legati a questa combinazione conto online/carta prepagata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.