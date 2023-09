Come proteggerti dai siti web pericolosi

“La prudenza non è mai troppa” recita un antico detto popolare. Una frase tanto vera quanto importante da mettere in pratica quando navighiamo online. Ogni momento di distrazione è un invito ad agire per un hacker, cybercriminale o truffatore. Ecco perché potresti incappare in siti web pericolosi, senza nemmeno accorgertene, dai quali dovresti stare alla larga. Esiste un metodo senza pensieri e infallibile per mettersi al sicuro.

Oltre a tanta attenzione e prudenza, ingredienti imprescindibili, ti consigliamo di installare NordVPN, ora al 68% di sconto. Selezionando questo link ti abboni e ricevi un Buono Regalo Amazon.it. Ma cosa ha di così tanto speciale questa VPN? Innanzitutto un sistema di difesa alla tua privacy formidabile.

Infatti, non appena attivi la sua app multidispositivo su tutti i tuoi dispositivi, hai a tua completa disposizione circa 5700 server ottimizzati per assicurarti una navigazione online anonima. Il sistema di crittografia speciale rende illeggibili le tue informazioni. In questo modo, capitando su siti web pericolosi molti rischi vengono annullati. Nondimeno, ci sono altre funzionalità specifiche per questo.

Siti web pericolosi: obiettivo rischio zero

NordVPN, ora in offerta speciale, si è posta l’obiettivo di fornire a tutti i suoi utenti con attiva la VPN rischio zero contro siti web pericolosi. Ciò vuol dire che hai un sistema sempre attivo, indipendentemente dal fatto che tu sia connesso oppure no ai suoi server, in grado di verificare per te la bontà di una pagina internet. In caso contrario, qualora fosse potenzialmente pericolosa, non riuscirai ad aprirla.

Un avviso a schermo ti dirà che stai per aprire un sito pericoloso. Sarai poi tu a decidere se ascoltare il consiglio di NordVPN oppure, se la conosci bene, visitare comunque quella pagina. In aggiunta, un anti-tracker ti protegge anche dai tentativi di monitoraggio che registrano ogni tua azione sul web. Insomma, questa VPN offre un sistema veramente completo per la tua sicurezza e quella della tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.