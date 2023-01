Come ottenere Carta Oro American Express con quota annuale gratuita

Carta Oro American Express rappresenta il top nel settore delle carte di credito.

Si tratta di uno strumento di pagamento esclusivo, ricco di condizioni favorevoli e vantaggi che la rendono unica nel suo genere. In virtù dei tanti servizi proposti però, questa presenta una quota annuale da pagare.

Per rendere la stessa accessibile a un numero maggiore di persone però, American Express ha deciso di proporre delle condizioni agevolate per chi usa abitualmente tale carta.

Spendendo 12.000 euro con Carta Oro ogni 12 mesi infatti, è possibile mantenere la stessa annullando la quota di mantenimento. Un vantaggio non da poco per chi utilizza questa tipologia di strumento con regolarità.

Carta Oro American Express? Niente quota annuale se spendi 12.000 euro ogni 12 mesi

Quali sono i principali vantaggi legati a Carta Oro? In tal senso, la lista è a dir poco ampia.

Si spazia da una completa assicurazione sugli acquisti alla possibilità di partecipare al Club Membership Rewards, con relativi premi in palio. L’accesso gratuito al programma Priority Pass è poi un’agevolazione non da poco per chi usa spesso la carta di credito durante i suoi viaggi.

Sempre per chi si trova spesso fuori casa, le agevolazioni sul noleggio auto e presso alcuni hotel selezionati sono ulteriori vantaggi da non sottovalutare.

La possibilità di effettuare pagamenti contactless e le diverse protezioni a livello di sicurezza delle transazioni, vanno a rendere Carta Oro American Express uno strumento dai vantaggi concreti anche nel quotidiano.

Quali sono i requisiti per richiedere questa carta così prestigiosa? Nonostante ciò che si possa pensare, questi sono alla portata di una vasta fetta di popolazione. Si parla di:

reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro ;

; un conto corrente con IBAN SEPA ;

; residenza sul territorio italiano.

