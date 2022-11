Come ottenere un buono Amazon da 200€ con SelfyConto

SelfyConto è una delle realtà più importanti per quanto concerne i conti online. Stiamo infatti parlando di un servizio proposto da Banca Mediolanum, un nome che è una garanzia a livello bancario non solo a livello italiano ma anche europeo.

La piattaforma in questione, come vedremo, offre una serie di servizi interessanti. Ciò che ha però recentemente catturato l’attenzione del grande pubblico è un’offerta senza precedenti. Accreditando mensilmente stipendio o pensione, è infatti possibile ottenere un ambito regalo, ovvero un buono Amazon da 200 euro.

Le procedura per ottenere il gradito omaggio è alquanto semplice. Basta:

andare sul sito ufficiale di SelfyConto ;

; cliccare sul tasto Apri SelfyConto:

inserire i dati richiesti per l’iscrizione (dati personali e documenti);

verificare l’identità (tramite videochiamata o bonifico);

firmare e convalidare i documenti.

Una volta aperto il conto è possibile seguire diverse vie per ottenere l’ambito buono Amazon. La prima consiste nell’effettuare l’accredito di stipendio/pensione. Nel secondo caso, oltre ad addebitare sul conto due utenze, è necessario aver aperto un fido/mutuo presso Banca Mediolanum.

SelfyConto: il buono Amazon è solo uno dei tanti vantaggi

Se il buono sconto è un’attrattiva non da poco, si tratta comunque solo di un piccolo assaggio di quanto è in grado di offrire SelfyConto.

Per esempio, possiamo citare la carta di debito gratuita attraverso cui è possibile effettuare, senza alcun tipo di costo, prelievi ATM in Italia e in zona Euro. Il conto online poi, è totalmente gestibile attraverso una pratica app mobile: questa consente, con pochi tocchi sul display, di effettuare bonifici bancari o ricariche telefoniche senza commissioni di sorta.

La possibilità di vincolare il denaro al conto per 6 mesi, ottenendo il 2% lordo di interessi, è poi un ottimo modo per effettuare un investimento sicuro, ideale dunque per il periodo di crisi che stiamo vivendo.

Il tutto senza contare l’assistenza di un team di Bank Specialist, soluzioni assicurative integrate per animali domestici e viaggi oltre a tanti altri vantaggi che rendono SelfyConto uno dei conti correnti online tra i più ambiti.

