Come navigare online senza stress e preoccupazioni

Il Web è un luogo molto pericoloso e frequentato da hacker, cybercriminali e figure simili.

Sapersi districare tra malware, adware, spyware e i tanti altri agenti malevoli non è semplice e, al giorno d’oggi, è difficile navigare online senza stress. La prudenza infatti, non è sufficiente: per poter mettere da parte le preoccupazioni e vivere la rete al meglio, un antivirus affidabile è ormai d’obbligo.

Non solo: per ridurre in maniera ancora più consistente i rischi, il consiglio è di affidarsi direttamente a una suite di sicurezza completa.

Tali soluzioni infatti, vanno a coprire ogni singolo aspetto di ciò che è privacy e sicurezza online, lasciando ben poco spazio di manovra per chiunque intenda rubare dati sensibili o, più semplicemente, dare una sbirciata alle attività online degli utenti.

Navigare online senza stress? Con una suite di sicurezza si può fare

In questo contesto, una soluzione come Norton 360 Premium rappresenta una delle maggiori sicurezze.

Stiamo infatti parlando del prodotto di anni e anni di esperienza sul campo, un’azienda il cui nome è da decenni sinonimo stesso di “antivirus”. Questa suite affianca uno degli strumenti di rilevazione malware più efficaci sul mercato a una serie di strumenti più specifici, in grado di proteggere chi naviga online a 360 gradi.

Parliamo, per esempio, della Virtual Private Network (VPN) integrata: si tratta di una soluzione ideale in ottima privacy e navigazione anonima. Questa è affiancata dall’ottimo password manager, uno strumento in grado di generare e proteggere parole d’accesso, impedendo ai cybercriminali di recuperarle.

Non mancano poi gli strumenti più verticali, come la protezione per la webcam (essenziale per quanto concerne la privacy), il sistema parental control e il tool di controllo del Dark Web.

Lo spazio di backup su cloud incluso poi, risulta un’ottima soluzione per proteggere i file più importanti sia da un eventuale guasto tecnico locale sia da un attacco hacker.

Quanto costa Norton 360 Premium? La suite di sicurezza in questione è attualmente in promozione, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino.

Ciò si traduce in un costo complessivo di soli 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.