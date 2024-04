Come "nascondersi" online? Con PrivateVPN, a soli 2€ al mese

Tutti dovremmo imparare a proteggere la nostra privacy online, adottando alcuni accorgimenti che potrebbero evitarci tanti, potenziali, guai. Uno di questi è scegliere e utilizzare un servizio VPN, in grado di nascondere la nostra attività in rete e di mantenere indirizzo IP e posizione sempre anonimi. Tra le opzioni più interessanti c’è PrivateVPN: grazie alla promozione in corso, puoi ottenere un abbonamento da 36 mesi a soli 2,08 euro al mese.

Tutti i vantaggi di PrivateVPN

Dal 2008 ad oggi, PrivateVPN ha fornito anonimato al 100% a oltre 44.000 utenti senza subire nemmeno una violazione dei dati. Questo è il risultato di una politica rigorosa di zero conservazione dei dati, supportata dalle leggi sulla privacy svedesi. Nessun log di traffico viene conservato, garantendo la massima discrezione sulle tue attività online.

Ecco alcuni dei vantaggi principali che troverai sottoscrivendo un abbonamento a PrivateVPN:

Protezione dalle perdite IPv6 : anche se la tua connessione VPN dovesse interrompersi improvvisamente, rimarrai al sicuro

: anche se la tua connessione VPN dovesse interrompersi improvvisamente, rimarrai al sicuro Banda Larga e velocità illimitate : non dovrai più preoccuparti di video che si bloccano o download lenti

: non dovrai più preoccuparti di video che si bloccano o download lenti Crittografia a 2048 bit con AES-256: il livello più alto di crittografia disponibile

con AES-256: il livello più alto di crittografia disponibile Server in 63 Paesi : accedi a contenuti geograficamente limitati da qualunque parte del mondo

: accedi a contenuti geograficamente limitati da qualunque parte del mondo Protocolli VPN inclusi: scegli tra OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec per personalizzare la tua esperienza di navigazione

A ciò si aggiungono connessioni simultanee su sei dispositivi, ciascuno con un indirizzo IP unico e assistenza completa per qualsiasi problema e domanda. PrivateVPN ha anche lanciato una promozione: 12 mesi di servizio, più 24 mesi extra, con uno sconto dell’85%. Pari, quindi, a soli 2,08 euro al mese. Se non sei soddisfatto del servizio, potrai sempre chiedere un rimborso completo entro 30 giorni.