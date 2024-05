Come le BOSE ma a soli 39€: queste CUFFIE senza fili non hanno difetti!

Le tue prossime cuffie senza fili hanno un nome: Baseus Bowie H1i. Questo modello in particolare è dotato di tutte le migliori caratteristiche, tra cui una cancellazione del rumore davvero fuori di testa e la possibilità di essere ripiegate per il trasporto. E dimentica i prezzi folli: con il coupon da 20€ su Amazon, le pagherai solo 39,99€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Baseus

Le cuffie Baseus Bowie H1i godono di certificazione Hi-Res, che garantisce una qualità del suono altissima, in grado di farti percepire ogni minimo dettaglio della tua musica preferita, con una risposta in frequenza che si estende fino a 40kHz. Questo ti permette di cogliere sfumature sonore che altrimenti potrebbero sfuggire.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) fino al 95% e i morbidi cuscinetti auricolari isolano efficacemente i rumori esterni, creando un ambiente sonoro immersivo e privo di distrazioni. Questo è particolarmente utile in contesti caotici come treni affollati, aerei rumorosi o strade trafficate, dove vuoi goderti la tua musica senza interruzioni.

Inoltre, le cuffie offrono un suono spaziale 3D che ti trasporta direttamente nel cuore della tua musica, offrendoti un’esperienza di ascolto surround coinvolgente e realistica.

Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria offre fino a 100 ore di riproduzione con una singola carica, permettendoti di goderti la tua musica senza interruzioni per giorni. E se ti trovi in una situazione in cui hai bisogno di una ricarica rapida, con soli 15 minuti di ricarica otterrai fino a 2 ore di ascolto, il che le rende perfette per i viaggi o le sessioni di gaming intense.

Indossa le cuffie Baseus Bowie H1i e scopri la loro qualità incredibile. Ti ricordiamo che per pagarle 39,99€, anziché i classici 59,99€, dovrai cliccare sul coupon Amazon!