Come l'Air Up, ma molto più ECONOMICA: una borraccia geniale (13€)

Se l’obiettivo è quello di trovare la forza e la costanza di bere di più durante il giorno, allora questa borraccia è assolutamente quello che fa per te. Molto simile nella logica di utilizzo e funzionamento alla celeberrima Air Up, questa soluzione risulta molto più economica sia da acquistare che da gestire. Adesso è anche in gran sconto a 13€ circa su Amazon con spedizioni gratis: basta applicare in pagina lo speciale coupon.

Si tratta di un prodotto assolutamente sicuro (costruito con materiali privi di BPA), che ti permetterà di avere sempre con te una buona dose di acqua aromatizzata e priva di calorie. Preparare la tua bevanda light preferita sarà semplicissimo: basterà aggiungere all’acqua una fonte di aromi a piacere. Qualche esempio può essere del limone, dell’arancia, dei pezzettini di frutta, del cetriolo e non solo.

Letteralmente, andranno in infusione e – quando berrai dal tuo accessorio – godrai solo del loro sapore e non rischierai di ingerire alcun pezzo di aroma. Infatti, il sistema è progettato con un filtro che bloccherà fisicamente qualsiasi pezzetto solido, lasciando passare solo i liquidi. In questo modo, raggiungerai l’obiettivo e lo farai nel modo più naturale possibile. Infatti i tuoi aromi saranno sempre freschi e non ci sarà alcun conservante. Solo acqua e il sapore che ti piace di più!

Come anticipato, questa speciale borraccia al prezzo piccolissimo su Amazon e, anzi, adesso è anche in sconto. Infatti, poi portarlo a casa a poco più di 13€ con spedizione superveloce gratuite, garantita e dei servizi Prime. Tutto quello che occorre fare è spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Dovrai però essere veloce perché la disponibilità è super limitata.

