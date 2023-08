Come impedire il tracciamento degli ISP

Lo sai che ogni tua attività online viene tracciata? Non solo, ma tutto ciò che fai può essere condiviso con enti governativi, inserzionisti e altro a tua insaputa e senza il tuo consenso. Questa pratica tecnicamente viene definita “tracciamento degli ISP“. Per evitarlo dovresti affidarti a una soluzione in grado di renderti completamente invisibile quando navighi sulla rete. Potrebbe stranirti, ma esiste ed è veramente efficiente. Di chi stiamo parlando?

Attiva ora NordVPN a un prezzo super speciale! Oltre a ricevere un Buono Regalo Amazon.it, ottieni una connessione completamente criptata che rende anonime tutte le informazioni sia in entrata che in uscita dai tuoi dispositivi connessi. Un vantaggio importantissimo che ti spiegheremo a quali risultati porta. Ma prima vediamo di dare alcune definizioni per chiarire questa pratica pericolosa che monitora ogni tua mossa.

Cos’è quindi il “tracciamento degli ISP“? Partiamo col definire gli ISP. Altro non è che il tuo Internet Provider, ovvero colui che ti fornisce la connessione dati per navigare online. Per diversi motivi cosa fanno questi? Monitorano le tue attività tenendone traccia. Nonostante questo sia possibile è comunque una lesione alla privacy. In certi Paesi, addirittura, i governi gli permettono di guadagnare dalla vendita dei dati di navigazione agli inserzionisti.

Tracciamento ISP: il vantaggio di una VPN

Come dicevamo, attivare una VPN sui propri dispositivi garantisce la privacy totale da qualsiasi attività di tracciamento sia da parte di ISP che da parte di aziende commerciali. Per fare alcuni nomi Google, Apple, TikTok, Facebook e molti altri ancora. Non dimentichiamoci che NordVPN è in grado di difenderti anche dalle minacce online.

Stiamo parlando di malware, hacker, tracker e cybercriminali che violano la tua identità digitale per realizzare truffe, infezioni ai dispositivi, furti di dati, clonazioni di carte di credito e dettagli di pagamento. Insomma, NordVPN è la soluzione perfetta contro qualsiasi tipo di attacco informatico e cybercriminale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.