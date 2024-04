Come il Bimby ma a 349€: ecco il robot da cucina che cercavi!

I robot da cucina sono degli elettrodomestici di cui, una volta iniziati a utilizzare, non potrai più farne a meno. Il top del top è sicuramente “Bimby” di Vorwerk ma ti stiamo per proporre un’alternativa davvero valida a un terzo del suo prezzo! Stiamo parlando di Moulinex Click & Cook, caratterizzato da un costo di appena 349,99€ grazie allo sconto Amazon!

Tutte le caratteristiche di Moulinex Click & Cook

Dimentica i libri di ricette ingombranti e le ricerche online interminabili! Con un vasto schermo touchscreen a colori, questo robot da cucina ti offre accesso a una raccolta di ben 600 ricette integrate. Potrai scegliere tra 10 programmi automatici per una varietà di piatti oppure personalizzare le tue creazioni con la modalità manuale. In questo caso, potrai selezionare la temperatura che desideri grazie a un ampio intervallo che va da 30 °C a 120 °C.

E quando hai finito, il programma di pre-pulizia automatica semplifica e velocizza il processo di pulizia del robot, risparmiandoti tempo prezioso.

E con le sue 32 funzioni diverse, tra cui cottura, mescolatura, frullatura, impastatura, sbattitura, tritatura del ghiaccio, sminuzzatura, macinatura e cottura a vapore, questo dispositivo si rivela un vero e proprio assistente culinario. Non manca neanche la bilancia integrata!

Dimenticati di pentole e padelle ingombranti, con Moulinex Click & Cook potrai preparare deliziose pietanze per tutta la famiglia in modo semplice e veloce. La sua generosa capacità di 3.6 litri ti permette di cucinare abbondanti porzioni, perfette per soddisfare anche gli appetiti più esigenti.

Scopri quanto è utile farsi aiutare da Moulinex Click & Cook! Prendilo ora che costa 349,99€ al posto dei classici 370,25€!