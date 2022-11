Come guardare la NBA gratis in streaming con questa nuova app

Le partite della NBA, il massimo campionato di basket nordamericano, saranno trasmesse gratis in diretta streaming nella notte tra il 7 e l’8 novembre. Ad annunciarlo è stata la stessa NBA che ha deciso di festeggiare così il lancio della nuova applicazione ufficiale.

La notizia è stata prima anticipata dai giornalisti sportivi per poi essere data anche dalla NBA attraverso il profilo Twitter ufficiale. L’applicazione che devi scaricare per accedere ai match della nottata tra il 7 e l’8 novembre 2022 è disponibile su Android, iOS, Amazon e Roku.

La NBA ricorda che tutte le 30 squadre del campionato scenderanno in campo il 7 novembre visto che il giorno dopo, quello delle elezioni, sarà considerato libero. L’occasione sarà utile per promuovere iniziative volte a spingere la popolazione al voto durante le partite.

Every team. Every game. All for FREE.

All 30 NBA teams will be in action with 15 games on Monday (11/7) available for free on the new NBA App, with matchups tipping off 15 minutes apart!

Download the NBA App: https://t.co/u5Rhjxh4Hj pic.twitter.com/JldiAY33xP

— NBA (@NBA) November 3, 2022