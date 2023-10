Come guardare il GP Messico Formula 1 in streaming dall'estero

Appena trascorso un fine settimana ad Austin, la Formula 1 si sposta in Messico per il diciannovesimo Gran Premio della stagione. I giochi sono fatti per l’ormai campione del mondo Max Verstappen. Resta però ancora in corsa il secondo posto team e piloti. Non perderti nemmeno una delle gare in programma per questa tre giorni super entusiasmante. Assicurati di vedere tutta la programmazione in diretta streaming anche se ti trovi all’estero installando NordVPN, oggi in offerta spaziale.

Grazie a questa soluzione non ti perderai più nessun evento live anche quando non ti trovi in Italia. Infatti, i suoi 5800 server, posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo, ti permettono di cambiare posizione virtuale scegliendo quella che preferisci o che ti serve in quel determinato momento. Ognuno di questi è sempre aggiornato per essere 100% efficace contro i blocchi regionali imposti dalle piattaforme di streaming live e on demand.

Per prima cosa devi installare e attivare NordVPN sul dispositivo dal quale vuoi vedere la Formula 1. L’applicazione è multidispositivo, quindi super compatibile, anche per Smart TV. Dopodiché è necessario attivare la VPN, ma non prima di esserti collegato a un server italiano che trovi nella sezione dedicata ai server. Terminata questa procedura, avviala con un semplice tap e torna alla piattaforma di streaming.

Formula 1: tutti gli orari per il GP del Messico

Attiva NordVPN per vedere la Formula 1 anche dall’estero in streaming. Il Gran Premio del Messico ti sta aspettando per una tre giorni davvero entusiasmante. Dai un’occhiata alla programmazione di queste tre giornate all’insegna dell’emozione per tutti gli appassionati di motori.

Venerdì 27 ottobre

20:30 Prove Libere 1

00:00 Prove Libere 2

19:30 Prove libere 3

23:00 Qualifiche

21:00 Gara

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.