Come guardare Elvis in streaming anche da telefono

Elvis in streaming: di cosa parla il film candidato agli Oscar

Il film ripercorre le tappe principali della vita di Elvis, dalla sua infanzia povera nel Mississippi alla sua ascesa alla fama mondiale grazie al suo talento e al suo carisma.

La storia si concentra anche sul suo complicato rapporto con il Colonnello Parker, che lo ha scoperto e lanciato, ma che lo ha anche sfruttato e manipolato per i suoi interessi economici.

E poi c’è lo spazio per la vita sentimentale di Elvis, in particolare la sua relazione con la moglie Priscilla Presley (interpretata da Olivia DeJonge), che ha sposato quando lei aveva solo 14 anni. Elvis è un film che vuole rendere omaggio al mito di Elvis Presley, ma anche mostrare l’uomo dietro la leggenda, con le sue luci e le sue ombre. Basato su una vasta ricerca storica e musicale, è girato in diverse location tra gli Stati Uniti e l’Australia.

