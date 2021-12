Come giocare ad Halo Infinite su iPhone o iPad

Ecco come giocare ad Halo Infinite sul vostro iPhone o iPad con Xbox Game Pass; è una pratica guida, salvatela così da essere sempre sicuri di cosa fare per disporre dell'ultimo videogame di casa Microsoft o condividetela con i vostri amici e parenti interessati.

Cosa vi serve per giocare ad Halo Infinite sul vostro device iOS

Il tanto atteso Halo Infinite su Xbox è finalmente arrivato e potreste chiedervi se potete giocarci sul vostro iPhone o iPad. Buone notizie! Si può fare, ed è estremamente facile da configurare. Per giocare sul vostro dispositivo iOS, avrete bisogno di un abbonamento Xbox Game Pass che costa 14,99€ al mese e una connessione Internet decente. Noi vi consigliamo questo piano.

Una volta che avrete un account Microsoft abbinato a Xbox Game Pass, andate sul sito della piattaforma. Vedrete una dashboard di giochi disponibili per chi paga il servizio. Aggiungete questa pagina alla schermata principale del vostro iPhone o iPad utilizzando Safari. Per fare ciò, toccate il pulsante di condivisione e selezionate “aggiungi alla schermata principale“. Una volta installata l'app Web sul dispositivo, accedete al vostro account Microsoft. Ci siete quasi.

Alcuni giochi vi consentono di giocare con i controlli touch virtuali, ma Halo Infinite richiede che un controller fisico sia associato al terminale. Avrete alcune opzioni: o un joypad di Xbox Series S/X o uno PlayStation. Apple offre anche controller MiFi, ma non è neanche lontanamente buono per titoli hardcore come questo.

Se la vostra connessione Internet è abbastanza forte, il gioco verrà caricato immediatamente. That's it. Il gioco mostrerà la schermata di caricamento del lancio del razzo e boom, giocherete ad un videogame di ultima generazione Xbox completo direttamente sul tuo iPhone o iPad.

Non occuperà l'intero schermo su un iPad perché il gioco è stato progettato per le proporzioni di un televisore, ma sembra straordinariamente buono nonostante sia trasmesso in streaming sul web.

Per quelli di voi che potrebbero non saperlo, Halo è stato effettivamente introdotto al Macworld da Steve Jobs nel 1999. Halo è nato come gioco esclusivo per macOS sviluppato da Bungie Studios. Microsoft in seguito ha acquistato l'azienda e ha trasformato il videogame nel grande successo che è oggi.