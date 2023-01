Come evitare ads e tracking per una navigazione pulita?

Navigare online al giorno d’oggi significa scontrarsi con una quantità enorme di pubblicità. Questa appare pressoché ovunque: dai social network ai comuni siti Web fino agli stessi motori di ricerca.

Evitare ads e tracking è dunque una necessità per chiunque. Non si tratta solo di un fastidio “estetico”, visto che il caricamento dei banner va ad appesantire la connessione. Inoltre, anche lato privacy, essere tracciati online non è poi così piacevole.

Per fortuna esistono alcuni strumenti che sono in grado di garantire una navigazione più pulita, evitando l’invasione pubblicitaria di cui abbiamo appena parlato. Soluzioni come Surfshark Antivirus infatti, propongono gli strumenti ideali per ottenere tale risultato.

Si tratta di una combinazione VPN e antivirus che offre piena protezione lato privacy durante la navigazione online.

Evitare ads e tracking: ecco lo strumento ideale

Surfshark Antivirus offre tutto il meglio di due mondi distinti, come quello delle VPN e quello degli antivirus.

Come appare ovvio dunque, si tratta di uno strumento che offre sia una protezione in tempo reale rispetto a malware e agenti malevoli simili, sia protezione rispetto la connessione. Il tutto attraverso un software facile da configurare e utilizzare.

Le notifiche in caso di furto di dati personali, la leggerezza dell’app e l’assenza di bloatware rende questa soluzione molto apprezzata per quanto concerne la sicurezza.

Non da meno sono i servigi offerti a chi cerca di evitare ads e tracking. Sursfshark Antivirus infatti, impedisce gli annunci con target e qualunque forma di tracciamento. Non solo: attraverso il suo lavoro, permette di effettuare ricerche online in anonimato e senza pubblicità.

Grazie all’attuale promozione poi, questo pacchetto dedicato a privacy e sicurezza è disponibile per un prezzo alquanto interessante.

Con la sottoscrizione annuale del servizio è possibile ottenere l’86% di sconto rispetto al prezzo di listino. Ciò significa che è possibile ottenere tutti i vantaggi di Surfshark Antivirus per soli 2,05 euro al mese: poco più di un caffè al bar ogni mese per navigare senza stress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.