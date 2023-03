Come estrarre velocemente pagine da un PDF

Tutti i metodi utili da adoperare anche online, per ottenere una o varie pagine da un PDF. Programmi molto efficaci sia per il computer, sia usandoli tramite tablet o telefonino, a partire da SmallPDF, soluzione totalmente gratuita, dove è possibile convertire online vari tipi di file, tra cui PDF in Word, unire ed estrarre velocemente le pagine da un PDF, JPG in PDF, ed effettuare varie modifiche ai file PDF, inserire la firma elettronica ai documenti e tanto altro.

Inoltre sono presenti anche altri programmi appositi per l’estrazione delle pagine di un file PDF, come PDF Utils, perfetta per i dispositivi aventi come sistema operativo Android e le l’app IlovePDF Editor PDF e Scanner, specifica per i dispositivi di casa Apple, gli iPhone.

Una maniera pratica ed efficiente per estrarre rapidamente le pagine

Un notevole vantaggio di tali applicazioni deriva dal fatto di poterne beneficiare in forma del tutto gratuita. Inoltre si tratta di un valido metodo, quando si ha necessità solo parzialmente di una documentazione in PDF.

Utilizzando tale metodo, si possono andare a estrarre soltanto le pagine che servono, così da avere una forma di risparmio per quanto concerne la carta e le tempistiche.

In più si può usufruire di pratiche applicazioni che sono gratuite e che si possono usare attraverso il PC, come pure tramite smartphone.

Ma in che maniera si possono adoperare questi mezzi con semplicità e rapidità?

Come prima cosa è fondamentale il fatto di scaricare i programmi dai siti ufficiali, per poi cominciare ad avviarli. Dopodiché si dovrà procedere scegliendo l’opzione che servirà per eseguire l’accesso, in relazione allo strumento utile per effettuare l’estrazione delle pagine d’interesse.

Ora non dovrete fare altro che selezionare il file in PDF da cambiare, precisando le pagine che avete intenzione di estrarre.

Servendovi dei comandi appropriati, potrete procedere col salvataggio del nuovo file PDF munito delle pagine che vi interessava estrarre.

Una metodologia estremamente valida e che rende molto più semplice la visualizzazione di un determinato documento in versione PDF.

Cosa si intende quando si parla di Adobe Acrobat

Adobe Acrobat è un portale che piace molto ed è ritenuto un’ottimale alternativa, per quanto riguarda l’estrazione delle pagine derivanti da un documento in formato PDF.

In questo caso andandosi a collegare al sito ufficiale, si potrà cliccare su Seleziona un file per la scelta del PDF.

Ne consegue che, per servirsi di questo sito, risulta utile la registrazione di un proprio account sulla pagina ufficiale di Adobe. Un aspetto da considerare è che comunque la registrazione non è a pagamento.

Dopo aver scelto le pagine, si potranno estrarre cliccando sul pulsante Estrai, posizionato nella parte alta a destra.

Cos’è Smallpdf

Un’altra possibilità che si può preferire come opzione al sito Adobe Acrobat, è basata su Smallpdf.

Caricando un documento PDF attraverso un particolare programma di internet, si potrà poi proseguire cliccando sul pulsante utile per la procedura dell’estrazione delle pagine scelte.

Con tale metodo è necessario ricordare di effettuare il collegamento a questo portale, andando successivamente a selezionare il punto con la dicitura Dividere PDF.

In seguito all’accesso, tramite il tasto Scegli File si potrà svolgere il caricamento del PDF su cui fare delle modifiche.

Selezionando Estrai Pagine, potrete scegliere e poi scaricare le pagine che intendete usare.

Il sito Smallpdf permette l’esecuzione di un’unica estrazione giornaliera, per quanto concerne la versione gratuita.

Il convertitore online Smallpdf, oltre all’estrazione delle pagine PDF è in grado di convertire altri tipi di file, tra cui PDF in Word, JPG in PDF, effettuare varie modifiche ai file PDF e inserire la firma elettronica ai documenti personali.

Le varie tipologie di programmi per estrarre le pagine da un PDF

I due siti citati poc’anzi, ovvero Adobe Acrobat e Smallpdf, rappresentano degli utilissimi mezzi online in forma gratuita per estrarre le pagine da un PDF. Inoltre così si evita di dover installare un software sul PC. In più in entrambi i casi non è obbligatorio il processo di registrazione, così da corrispondere a dei portali ancora più comodi nel loro utilizzo, oltre a essere estremamente accessibili.



Chi si trova a lavorare con frequenza con dei piccoli file, allora in tal caso si può propendere verso l’uso di particolari app idonee per questo genere di operazione.

In maniera specifica c’è l’applicazione PDF Utils, perfetta per i dispositivi Android. In aggiunta c’è l’app IlovePDF Editor PDF e Scanner, appropriata per gli iPhone.

In entrambe le versioni si può contare su un genere d’interfaccia facile nonché intuitiva, così da poter estrarre senza alcuna difficoltà pagine di documenti, grazie a pochi e facili passaggi.

Inoltre PDF Utils ha anche la funzionalità correlata all’eliminazione delle pagine, col l’opportunità di poter inserire una password in modo da tutelare il documento estratto. Quest’applicazione propone una considerevole scelta di funzioni, riguardanti il modo di gestire dei documenti nel formato PDF.

Mentre Ilove PDF Editor PDF e Scanner è una delle applicazioni maggiormente usate. Ciò in quanto ha disponibili tante funzioni in formato gratuito, caratteristiche molto apprezzate da molteplici utenti.