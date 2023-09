Come diventare invisibile online

Perché diventare invisibile online? Prima di tutto per proteggere la tua privacy. Nella rete ci sono sempre più occhi indiscreti che monitorano ogni cosa che fai. Inoltre, online spesso ci troviamo a consultare Home Banking, account di pagamento digitale e così via. Ma cosa ti permette in maniera veramente efficace di diventare completamente anonimo quando navighi sulla rete? Il trucco è attivare NordVPN, oggi in super offerta speciale.

Si tratta dell’unico metodo 100% efficace che rende invisibili tutte le tue informazioni sia in entrata che in uscita. Niente e nessuno, una volta collegato ai suoi server, sarà in grado di risalire a te e alla tua identità digitale. Questo è l’unico modo per rimanere nascosti nella rete senza che qualcosa o qualcuno possa rubarti qualche informazione personale e dato sensibile. Ma come fanno i server di NordVPN a renderti completamente invisibile?

Prima di tutto fornendoti un nuovo Indirizzo IP, differente da quello reale che contiene le tue informazioni. Questo è già un enorme vantaggio. Secondo, selezionando uno dei suoi server cambi anche la tua posizione virtuale figurando in un altro posto, diverso dalla tua posizione reale. Terzo, il flusso dei dati viene incanalato in un tunnel crittografato dove tutte le informazioni vengono criptate con crittografia AES 256 Bit di livello militare.

Invisibile online: ecco il segreto

Il segreto per diventare invisibile online è installare NordVPN su tutti i tuoi dispositivi. Grazie alla sua app multidispositivo, compatibile con tutti i sistemi operativi più diffusi, garantisci a te e a tutta la tua famiglia il massimo della privacy e una protezione speciale contro qualsiasi minaccia online, presunta, reale ed emergente. Come?

Grazie a Threat Protection hai anche un anti-tracker che blocca ogni attività di monitoraggio mentre sei online. Inoltre, hai anche un anti-malware in grado di fermare ed eliminare qualsiasi minaccia malware, hacker o cybercriminali a tuo danno. Infine, un ad-blocker nasconde tutte le pubblicità, i banner e i pop-up sia su app che durante la navigazione tra le pagine web.

