Come creare GIF animate gratuitamente su PC e smartphone

Le GIF sono vere e proprie immagini in movimento che possono rendere più divertenti e originali anche le comunicazioni online. Inoltre, le GIF animate possono esprimere in maniera più decisa emozioni, stati d’animo, umorismo, creatività e molto altro. Le GIF sono molto popolari sui social network, nelle chat, nei blog e in altri contesti online, diventando una forma di creatività e perché no, anche una forma d’arte. Ma come si possono creare le proprie GIF in modo facile e gratuito? È possibile creare facilmente le GIF sia sul PC che sullo smartphone, con strumenti e metodi comodi ma soprattutto gratis.

Creare GIF su PC

Per creare le GIF personalizzate, è possibile usare diversi strumenti online per il PC, oppure sfruttare le potenzialità dello smartphone. Infatti, esistono molte app gratuite e facili da usare che permettono di trasformare foto, video o GIF già esistenti in immagini animate. Ma andiamo per ordine e vediamo in primis quali sono i siti per creare GIF in modo gratuito.

Giphy è il sito web più famoso e usato per cercare, condividere e creare GIF. Per creare una GIF con Giphy bisogna raggiungere il sito ufficiale per poi procedere su GIF “choose file” per caricare un video o una serie di immagini direttamente dal PC.

Però è anche possibile inserire l’URL di un video da YouTube o da altri siti. Dopo aver caricato il file si può modificare il video come si preferisce, tra le opzioni presenti si può, tagliare il video, aggiungere testo, sticker, filtri ed effetti, oltre la possibilità di impostare il tempo, la velocità e anche la qualità della GIF. Infine, basterà selezionare sul pulsante “Upload to Giphy” per salvare e condividere la GIF appena creata.

Ezgif è un sito web gratuito che ti offre vari strumenti per creare, modificare e convertire le tue GIF animate online. Ma soprattutto creare GIF su Ezgif è facile e supporta diversi formati di file e dimensioni Con Ezgif è possibile caricare video o immagini e trasformarli in GIF, oppure usare GIF già esistenti e personalizzarle con testo, sticker, filtri ed effetti. Per regolare in pochi semplici passaggi anche tutte le funzioni della GIF da creare come la durata, la velocità e la qualità delle tue GIF, e ritagliare, ruotare e capovolgere le immagini animate. Ezgif permette anche di convertire le GIF in altri formati di immagine, come PNG, JPG, WebP e AVIF, o viceversa.

I siti disponibili sono diversi tra questi un altro sito web pratico e gratuito per creare GIF è Imgflip. Ma come creare GIF in pochi semplici passaggi? Semplice! Per farlo basterà raggiungere il sito ufficiale, selezionare Make a GIF dalla lista a destra, presente sul sito, per poi procedere inserendo un proprio video “Upload Video” oppure caricando un video direttamente dal web attraverso “or video” ed inserire l’URL di un video da YouTube o da altri siti. Dopo aver caricato il file proseguire con la personalizzazione per poi cliccare sul pulsante “Generate GIF” per salvare e condividere la GIF.

Creare GIF su smartphone

Ovviamente non si creano GIF solo sul PC, ma è possibile creare GIF utilizzando anche la versatilità dello smartphone, ma non solo. Infatti, è possibile utilizzare anche il popolare servizio di messaggistica istantanea, WhatsApp. Ecco, quindi, quali sono alcune delle app più utili e pratiche per creare GIF animate sullo smartphone.

ImgPlay è un’applicazione che consente di creare GIF animate con il tuo smartphone, per chiunque in modo facile e veloce. Con ImgPlay si possono creare GIF animate con lo smartphone trasformando foto, video, Live Photo e sequenze rapide. Ma non solo, è anche possibile personalizzare le GIF con testo, sticker, filtri ed effetti, e regolare la durata, la velocità e la direzione di riproduzione. Oppure tagliare, ruotare e capovolgere le tue GIF, e scegliere tra diversi stili di tela e cornice. ImgPlay, inoltre, consente di salvare le GIF nella galleria dello smartphone così da condividerle ovunque e con chi si desidera, che sia una chat o suoi social.

GIF Maker permette di creare GIF con lo smartphone in pochi secondi, l’applicazione è scaricabile sia da Google Play per Android che da App Store per iOS. Anche in questo caso è possibile creare delle GIF personalizzate utilizzando foto o video personali. Per rendere la GIF perfetta Gif Maker permette di aggiungere testo, sticker, filtri e cornici alle tue GIF, e modificare la durata, la velocità e la qualità delle tue animazioni. Oppure ritagliare, ruotare e capovolgere la GIF, per poi scegliere il formato di output più adatto alle esigenze.

Giphy Cam: è l’app ufficiale di Giphy

GiphyCam è l’applicazione che permette di creare GIF animate con la fotocamera dello smartphone. Utilizzare Giphy Cam è comodo e intuitivo, bisogna per prima cosa scaricare l’app dallo store di riferimento del dispositivo e aprirla. All’interno dell’applicazione premere il pulsante rosso per registrare un video o scattare una foto, oppure scegliere tra i vari modi di registrazione disponibili. A questo punto dopo aver registrato il video o scattato la foto, si potrà aggiungere testo, sticker, filtri ed effetti, ma anche impostare la durata e la velocità della GIF. Infine, salvare comodamente la GIF nella galleria dello smartphone oppure condividere la GIF sui social network.

Crea la tua GIF su WhatsApp

Infine, un altro metodo molto veloce e pratico per creare GIF è quello di usare WhatsApp, che permette di trasformare facilmente un video in un’immagine animata. Per creare una GIF è necessario scegliere un video dalla galleria e toccare l’opzione GIF che appare in alto a destra. In questo modo, il video verrà convertito in una GIF, da poter inviare e utilizzare come preferisci. Ecco tutti i passaggi necessari per creare GIF con WhatsApp: