Come attivare DAZN a PREZZO SCONTATO con le nuove offerte TIMVISION

In vista della ripresa del campionato di Serie A si registra l’arrivo di una nuova offerta TIMVISION con DAZN incluso. A disposizione dei nuovi utenti, infatti, c’è un bundle completo che può essere attivato anche in abbinamento alla fibra ottica di TIM per accedere a tutti i servizi desiderati a prezzo ridotto.

Si tratta di un’ottima offerta che riduce il costo per accedere a DAZN a 24,99 euro al mese andando ad includere, senza costi extra, anche l’accesso a Infinity, Amazon Prime e, scegliendo il piano Gold, anche a Netflix e Disney+.

Ecco i dettagli completi sull’offerta. Per attivare l’offerta combinata è sufficiente scegliere la sezione Internet + TV.

TIMVISION con DAZN incluso costa meno: ecco l’offerta

La promozione di TIM include uno sconto sul costo dell’abbonamento a TIMVISION con DAZN incluso. I piani disponibili sono due:

TIMVISION Calcio e Sport con TIMVISION, DAZN, Infinity e 6 mesi di Amazon Prime al costo di 24,99 euro al mese fino a settembre 2023 (poi 29,99 euro al mese)

con al costo di fino a settembre 2023 (poi 29,99 euro al mese) TIMVISION Gold con TIMVISION, DAZN, Infinity, Netflix, Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime al costo di 40,99 euro al mese fino a settembre 2023 (poi 45,99 euro al mese)

Ricordiamo che DAZN costa 29,99 euro al mese e consente di seguire tutte le partite di Serie A. Con Infinity e Prime Video (incluso in Amazon Prime) è possibile, invece, seguire tutta la Champions League per i prossimi mesi.

Le due offerte sono abbinabili anche alla fibra TIM con Internet illimitato tramite rete FTTH fino a 1 Giga al costo di 29,90 euro al mese. Per i clienti TIM di rete mobile, inoltre, c’è un bonus aggiuntivo di sicuro interesse.

Attivando la fibra ottica TIM (con o senza l’abbinamento a TIMVISION) ci sono Giga illimitati gratis per un massimo di 6 SIM con offerte mobile già attive (l’opzione per Giga illimitati, TIM Unica, non prevede, quindi, costi aggiuntivi). Per tutti i dettagli sulla promozione è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.