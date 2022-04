Come Apple Watch 7, ma economico: solo 39€ per questo smartwatch

Se il design di Apple Watch 7 ti affascina, ma non vuoi spendere un patrimonio per un wearable. Oppure se, semplicemente, non hai un iPhone e non potresti usarlo, la soluzione ce l’ho io ed è anche in sconto su Amazon a 39€ circa appena adesso.

Si tratta di uno smartwatch in tutto e per tutto simile a quello della mela morsicata sotto il punto di vista estetico. Fa un figurone al polso, ma lo amerai per un sacco di motivi. Innanzitutto, è dotato di un ampio display ad alta visibilità da 1,75”. Realizzato con ottimi materiali di costruzione e ricco di funzionalità, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Dovrai essere veloce per approfittarne però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Sembra un Apple Watch 7, ma costa molto meno

Lo indossi, rapidamente lo abbini al tuo smartphone e – da quel momento in poi – metti al polso un vero e proprio assistente digitale. Gestisci velocemente notifiche, avvisi e promemoria, inclusi i dettagli delle chiamate in arrivo: tutto al colpo d’occhio.

Ancora, si tratta di un valido monitor per la salute. Non solo battito cardiaco, ma anche quantità di ossigeno nel sangue, qualità del riposo notturno e – se indossato da una donna – qualità del riposo notturno. Ovviamente, lasciandolo al polso durante lo sport, si occuperà lui di monitorare con precisione i dati delle tue sessioni di allenamento.

Ottima anche l’autonomia energetica, che arriva a durare diversi giorni: non servirà metterlo in carica ogni sera. Insomma, questo smartwatch – molto simile ad Apple Watch 7 – ha tutto quello che serve, incluso un prezzo irresistibile. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo da Amazon per accaparrartelo in sconto a 39,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.