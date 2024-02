Come acquistare la PlayStation 5 Slim a rate con TIM: la NUOVA OFFERTA

TIM ha aggiornato la sua offerta con cui puoi acquistare la nuovissima PlayStation 5 Slim a rate. Fino al 25 febbraio hai la possibilità di acquistarla a soli 16 euro al mese invece di 18: parliamo di un pagamento rateizzato a 30 mesi, che ti permetterà di risparmiare complessivamente 60 euro rispetto al solito. La PS5 in tutto ti costerà 480 euro.

Per sottoscrivere la tua offerta ti basta collegarti a questo indirizzo. Se invece preferisci l’acquisto tradizionale puoi sempre acquistarla su Amazon approfittando dell’offerta a 474 euro invece di 549,99.

PlayStation 5 Slim a rate: sottoscrivi la nuova offerta

PlayStation 5 Slim è il nuovo modello della console di ultima generazione di casa Sony. Identico dal punto di vista hardware rispetto al passato, fatta eccezione per un SSD più capiente a 1TB contro gli 825GB precedenti, presenta tuttavia un design più snello e leggero che permette di inserirlo più facilmente negli ambienti di casa.

Per il resto non cambia nulla: la potenza è la stessa, la dotazione nella confezione altrettanto, con il rivoluzionario controller Dualsense, un cavo HDMI e il cavo di alimentazione. Lo stand disponibile è utile soltanto per posizionarlo in orizzontale: quello verticale va infatti acquistato separatamente.

Per sottoscrivere l’offerta per l’acquisto a rate con TIM ti basta collegarti a questo indirizzo: l’addebito delle rate avviene ogni mese su carta di credito o debito valida. Potrai contare naturalmente sulla garanzia di 2 anni, sulla consegna gratuita a domicilio e non dovrai versare nessun anticipo. Ti ricordiamo, infine, l’alternativa tradizionale dell’acquisto su Amazon in offerta a soli 474 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.