Combo Tastiera + Mouse Logitech: produttività alle stelle con 27€

La promozione su MediaWorld è decisamente pazzesca. Dedicata alla tua produttività, oggi puoi scegliere la combo perfetta per lavoro e intrattenimento. Scegli Tastiera + Mouse Logitech Wireless a soli 27,99 euro, invece di 44,99 euro. Mettili in carrello ora. Alcuni pezzi sono ancora disponibili!

Basta fili disordinati sulla scrivania. Questa abbinata vincente, compatibile con i tuoi dispositivi, è perfetta per migliorare la tua postazione davanti al computer. Curati nei mini dettagli, questi due prodotti Logitech sono davvero eccezionali. Prenota subito il ritiro gratuito presso il negozio MediaWorld più vicino a te.

Tastiera + Mouse Logitech a prezzo folle su MediaWorld

Devi solo aggiungere al carrello la Tastiera + Mouse Logitech Wireless per rendere la tua produttività ancora più efficace. La tastiera è resistente agli schizzi, così non ti devi preoccupare di nulla. Inoltre, grazie al profilo concavo dei tasti la tua digitazione è ancora più veloce e con meno errori di battitura.

Il mouse è ambidestro e la sua forma ergonomica rende il lavoro ancora più confortevole. Grazie al tracciamento ottico di ultima generazione lo sfrutti su quasi tutte le superfici e risulta molto preciso, veloce e adattato alle tue esigenze.

Il design di Tastiera + Mouse Logitech Wireless è resistente, realizzato per durare nel tempo e accompagnarti durante le tue ampie sessioni di utilizzo. Grazie al connettore wireless non hai bisogno di cavi per collegarlo ai tuoi dispositivi.

Acquista subito questa combo a soli 27,99 euro, invece di 44,99 euro. Si tratta di un’ottima promozione che trovi solo su MediaWorld. Prenota il ritiro per evitare possibili sold out. È completamente gratuito e lo effettui nel negozio più comodo a te.