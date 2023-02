Combo tastiera e mouse wireless Logitech oggi a meno del metà prezzo

Passi la maggior parte della tua giornata davanti al PC e stai cercando mouse e tastiera adatti a te? Allora non perderti l’offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, potrai acquistare a soli 37,99 euro il combo tastiera e mouse wireless Logitech MK540 Advanced.

Approfittando dello sconto incredibile del 53% potrai portarti a casa una tastiera che ti permetterà di digitare con facilità, comodità e rumorosità ridotta. Il prodotto Logitech, inoltre, è provvisto di poggia polsi, un design resistente ai liquidi e dei comodi piedini a inclinazione regolabile.

Così come la tastiera wireless, anche il mouse sarà in grado di garantirti un ottimo comfort. Il dispositivo di puntamento è infatti dotato di forma ambidestra e morbide impugnature in gomma che si adattano perfettamente al palmo della tua mano. Inoltre, non manca un controllo del cursore preciso e un tracciamento ottimizzato che ti permetteranno di svolgere il tuo lavoro in maniera estremamente precisa.

Il set con tastiera e mouse senza fili è dotato di una batteria a lunga durata. Nello specifico, la batteria della tastiera ha una durata fino a 36 mesi e il mouse wireless fino a 18 mesi. La tastiera per PC con tasti di scelta rapida pratici ed essenziali ti offriranno l’accesso diretto a funzioni multimediali, calcolatrice e funzioni di controllo della batteria.

Potrai connettere in maniera estremamente semplice il mouse e la tastiera utilizzando il mini ricevitore Logitech Unifying USB, così facendo avrai una connessione wireless affidabile fino a 10 m di distanza dal PC o dal laptop. Il combo tastiera e mouse Logitech è compatibile con Windows 10 o versioni successive, Windows 8, Windows 7, Chrome OS.

Insomma, ad un prezzo incredibilmente basso, grazie allo sconto del 53% che ti propone Amazon ancora per poco, potrai acquistare due prodotti dalla qualità impeccabile. Quindi non ti resta che concludere l’ordine per portarti a casa il combo tastiera e mouse wireless Logitech a soli 37,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.