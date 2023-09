Combo Mouse + Tastiera Wireless Logitech MK270 in super offerta

Su Unieuro trovi la Combo Mouse + Tastiera Wireless Logitech MK270 a soli 24,99 euro, invece di 39,99 euro. Si tratta di un’ottima promozione che ti permette di acquistare un kit completo in grado di migliorare notevolmente la tua produttività. Basta fili disordinati che occupano spazio sulla scrivania. Con questi due dispositivi di qualità hai il necessario per lavorare al meglio sul tuo computer.

La tastiera è completa di tastierino numerico e tasti multifunzione. La sua forma favorisce un’ergonomia confortevole anche durante un utilizzo intensivo. Il mouse ambidestro assicura una presa comoda e sicura, anche per mancini. La batteria garantisce una durata di 2 anni. Multidispositivo, questi due apparecchi sono compatibili con computer desktop e notebook. Tra l’altro su Unieuro la consegna è gratuita.

Mouse + Tastiera Wireless Logitech MK270: un set indispensabile

Se vuoi migliorare la tua produttività c’è un set indispensabile che devi sicuramente avere. Acquista il Mouse + Tastiera Wireless Logitech MK270 a soli 24,99 euro, invece di 39,99 euro. Plug & Play, non devi installare software aggiuntivi per utilizzarlo. Basta solo collegare il connettore wireless al tuo computer e il gioco è fatto. Grazie alla connettività 2,4 GHz hai affidabilità in totale libertà dai cavi.

Ogni tasto di questa tastiera è stato pensato per essere comodo da digitare e ben posizionato per un’ergonomia completa. Il mouse è ergonomico e permette anche ai mancini un utilizzo comodo, rapido e preciso. Il sensore lavora bene su molte superfici e la sua dimensione compatta lo rende pratico anche da portare sempre con sé. Acquista questa combo a soli 24,99 euro, invece di 39,99 euro.

